José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou que o lateral francês Ferland Mendy vai treinar no gramado com seus companheiros pela primeira vez, um passo importante após meses de uma lesão que se mostrou mais complicada do que parecia inicialmente.

Mourinho afirmou, duranteuma coletiva de imprensa na sexta-feira: "Mendy vai treinar no campo pela primeira vez conosco".

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Mendy havia disputado sua última partida em 3 de maio passado, contra o Espanyol, quando, poucos minutos após o início do jogo, sentiu uma forte dor na coxa direita e foi obrigado a deixar o campo.

Os exames revelaram uma lesão no tendão do músculo reto femoral, na mesma região em que já havia sofrido uma lesão que exigiu intervenção cirúrgica. Uma semana depois, o jogador passou por uma cirurgia para tratar a lesão.

As previsões iniciais indicavam uma ausência de cerca de 5 meses, mas seu histórico de lesões e a complexidade da fase de recuperação impuseram o máximo de cautela.

O caminho ainda é longo

Apesar de seu retorno aos treinos no gramado, cerca de 5 meses após a cirurgia, esse passo não significa que Mendy esteja pronto para participar das partidas, já que ele ainda precisa cumprir várias etapas antes de obter a liberação médica e recuperar o ritmo necessário para jogar, segundo o jornal "Marca", da Espanha, que descreveu o retorno do jogador francês como algo que "ninguém esperava".

Mendy também volta a uma realidade diferente daquela que deixou na primavera, pois a concorrência pela posição de lateral esquerdo e seu longo histórico de lesões transformam seu retorno em um novo desafio. Mas a boa notícia para ele é que, desta vez, a equipe não precisa apressar seu retorno às partidas.



