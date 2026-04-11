Hussein Hamdy

Um retorno em grande estilo... Flick anuncia a escalação do Barcelona para o clássico

O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, divulgou a escalação da equipe para o confronto contra o Espanyol no clássico, neste sábado à noite, pela 31ª rodada da La Liga.

O Barcelona lidera a classificação da La Liga com 76 pontos, seis pontos à frente do segundo colocado, o Real Madrid, apesar de o Barça ter disputado uma partida a menos.

As escolhas de Flick para o clássico marcaram o retorno do meio-campista holandês Frenkie de Jong, após receber alta médica para participar das partidas.

Andreas Christensen, Raphinha e Marc Bernal estão ausentes do Barça na partida de hoje devido a lesões.

A lista completa do Barcelona para o clássico é a seguinte:

Goleiros: Juan García - Ciesny - Eder Alier.

Defesa: Cancelo - Balde - Araújo - Kubarsi - Gerard Martín - Kondé - Eric Garcia - Curtis - Xavi Espart.

Meio-campo: Gavi - Pedri - Ferran - Casado - Olmo - De Jong.

Ataque: Ferran Torres - Lewandowski - Lamine Yamal - Rashford - Rony Bardi.

