Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports
Hussein Hamdy

Um retorno de destaque e cinco ausências na escalação do Real Madrid para o confronto contra o Mallorca

A. Arbeloa
Eder Militao
Real Madrid
Mallorca
La Liga
Espanha
Brasil

O Real Madrid busca mais uma vitória para continuar na briga com o Barcelona pela liderança da La Liga

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, divulgou a lista de convocados para o confronto contra o Real Mallorca, amanhã, sábado, pela 30ª rodada da La Liga.

As escolhas de Arbeloa contaram com as ausências de Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Rodrygo Goes e Dani Ceballos por lesão, além de Fede Valverde, suspenso.

Por outro lado, o Real Madrid recuperou o zagueiro brasileiro Éder Militão, que estava afastado há muito tempo devido a uma lesão.

A lista completa do Real Madrid para o jogo contra o Maiorca é a seguinte:

Goleiros: Lunin, Fran González, Javi Navarro.

Defesa: Carvajal - Militão - Alaba - Trent - Asensio - Carreras - Fran García - Rüdiger - Hoesen

Meio-campo: Bellingham - Camavinga - Tchouaméni - Arda Güler - Manuel Ángel - Palacios - Thiago.

Ataque: Vinícius Júnior - Mbappé - Gonçalo - Ibrahim Díaz - Mastantuno.

O Real Madrid ocupa a segunda posição na tabela da La Liga com 69 pontos, quatro pontos atrás do segundo colocado, o Barcelona, enquanto o Maiorca está na 18ª posição com 28 pontos.

Leia também: Real Madrid está pronto para dispensar jogador por causa de Fernandês

