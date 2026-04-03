Um retorno de destaque e cinco ausências na escalação do Real Madrid para o confronto contra o Mallorca

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, divulgou a lista de convocados para o confronto contra o Real Mallorca, amanhã, sábado, pela 30ª rodada da La Liga.
As escolhas de Arbeloa contaram com as ausências de Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Rodrygo Goes e Dani Ceballos por lesão, além de Fede Valverde, suspenso.
Por outro lado, o Real Madrid recuperou o zagueiro brasileiro Éder Militão, que estava afastado há muito tempo devido a uma lesão.
A lista completa do Real Madrid para o jogo contra o Maiorca é a seguinte:
Goleiros: Lunin, Fran González, Javi Navarro.
Defesa: Carvajal - Militão - Alaba - Trent - Asensio - Carreras - Fran García - Rüdiger - Hoesen
Meio-campo: Bellingham - Camavinga - Tchouaméni - Arda Güler - Manuel Ángel - Palacios - Thiago.
Ataque: Vinícius Júnior - Mbappé - Gonçalo - Ibrahim Díaz - Mastantuno.
O Real Madrid ocupa a segunda posição na tabela da La Liga com 69 pontos, quatro pontos atrás do segundo colocado, o Barcelona, enquanto o Maiorca está na 18ª posição com 28 pontos.
