Cesc Fàbregas, treinador do clube italiano Como, falou longamente sobre a vitória histórica e arrasadora conquistada por sua equipe pelo placar de 9 a 1 sobre o Lens, da França, na Liga dos Campeões da Europa, destacando que, apesar da alegria com o resultado histórico e com a excelente estreia do jovem Mattéo Pappacioli, sentiu-se frustrado pelo gol que sua equipe sofreu.

O Como tornou-se o primeiro clube italiano da história a marcar 9 gols em uma única partida da Liga dos Campeões da Europa, além de registrar a maior margem de vitória em uma partida fora de casa na história da competição, após o festival de gols que viu 7 jogadores diferentes marcarem os 9 gols; são eles: Tasos Douvikas (hat-trick), Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martín Baturina e o promissor Pappacioli, que marcou no primeiro toque em sua estreia oficial.

Após o encerramento da quarta rodada da fase de liga, o Como ocupa a quarta posição na tabela de classificação com 9 pontos, atrás de Paris Saint-Germain, Real Madrid e Arsenal, em sua primeira participação histórica na competição continental, que também viu a equipe sofrer duas pesadas derrotas pelo placar de 4 a 1 diante de Leipzig e Manchester United.

Fàbregas comentou sobre esse feito histórico em sua entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport": "Isso é verdade, escrevemos nosso nome nos registros da história. Foi uma noite inesquecível para a nossa torcida e para o clube. Tudo correu a nosso favor, mas precisamos continuar nesse ritmo porque temos outra partida extremamente importante no domingo".

O Como, que ocupa também a quarta posição na tabela de classificação do Campeonato Italiano, tem pela frente um confronto difícil quando visitar a Inter de Milão, atual campeã, no estádio San Siro.

Sobre seus preparativos para o confronto com os nerazzurri, o treinador espanhol declarou: "É justo aproveitar este momento porque o grupo merece isso, mas o futebol segue em um ritmo muito rápido. Já disse aos jogadores que precisamos virar a página da partida contra o Lens e pensar apenas na Inter. Espera-nos um confronto extremamente difícil no estádio deles, e será um desafio esmagador do ponto de vista físico e mental. Não temos muito tempo, mas precisamos nos preparar da melhor maneira possível. O objetivo é ir a Milão e mostrar a nossa verdadeira identidade, pois esta será a nossa nona partida entre as datas Fifa, e precisamos tentar encerrá-la bem e depois virar a página novamente".

Voltando à sua ampla vitória sobre o Lens, Fàbregas ressaltou que esse triunfo excepcional não passa do "começo da jornada" do Como no cenário europeu: "Ninguém esperaria por um resultado de 9 a 1, é um placar que normalmente não acontece no futebol e que se repete uma vez na vida. Estou orgulhoso dos meus jogadores, e os números são realmente excelentes, mas ainda estamos no começo da nossa jornada na Liga dos Campeões da Europa e disputamos apenas quatro partidas".

E concluiu: "Fizemos uma boa partida diante do Lens, ainda que os cinco primeiros minutos do segundo tempo tenham sido marcados por certa superficialidade, mas atuamos bem defensiva e ofensivamente, embora o gol que sofremos tenha despertado minha raiva. Algumas coisas mudaram na defesa quando fizemos três substituições, mas foi o meu ex-companheiro Aguilar quem marcou esse belo gol".