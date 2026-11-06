Cesc Fàbregas, treinador do clube italiano Como, falou longamente sobre a vitória histórica e arrasadora que sua equipe conquistou pelo placar de 9 a 1 sobre o Lens, da França, na Liga dos Campeões da Europa, destacando que, apesar da felicidade com o resultado histórico e com a estreia marcante do jovem Mattia Pepacciuoli, sentiu-se frustrado por causa do gol que suas redes sofreram.

O Como se tornou o primeiro clube italiano da história a marcar 9 gols em uma única partida na Liga dos Campeões da Europa, além de registrar a maior diferença de gols em uma vitória fora de casa na história da competição, após o festival de gols que teve 7 jogadores diferentes marcando os 9 tentos; são eles: Tasos Douvikas (hat-trick), Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martín Baturina e o promissor Pepacciuoli, que marcou já no primeiro toque em sua estreia oficial.

Após o encerramento da quarta rodada da fase de liga, o Como ocupa a quarta posição na tabela de classificação com 9 pontos, atrás de Paris Saint-Germain, Real Madrid e Arsenal, em sua primeira participação histórica na competição continental, que também viu o clube sofrer duas pesadas derrotas pelo placar de 4 a 1 diante de Leipzig e Manchester United.

Fàbregas comentou esse feito histórico em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport": "É verdade, escrevemos nosso nome nos anais da história. Foi uma noite inesquecível para nossa torcida e para o clube. Tudo correu a nosso favor, mas precisamos continuar nesse ritmo, porque temos outra partida extremamente importante no domingo".

O Como, que também ocupa a quarta posição na tabela de classificação do Campeonato Italiano, tem pela frente um confronto pesado quando visitar a Inter de Milão, atual campeã, no estádio San Siro.

Sobre sua preparação para o duelo contra os nerazzurri, o treinador espanhol declarou: "É justo aproveitar este momento, porque o grupo merece, mas o futebol segue num ritmo muito acelerado. Já disse aos jogadores que precisamos virar a página da partida contra o Lens e pensar apenas na Inter. Espera-nos um confronto muito difícil no estádio dela, e será um desafio avassalador do ponto de vista físico e mental. Não temos muito tempo, mas precisamos nos preparar da melhor maneira possível. O objetivo é ir a Milão e mostrar nossa verdadeira identidade, pois esta será nossa nona partida entre as pausas internacionais, e precisamos tentar encerrá-la bem e depois virar a página novamente".

Voltando à sua ampla vitória sobre o Lens, Fàbregas frisou que esse triunfo excepcional não passa do "início da jornada" do Como no cenário europeu: "Ninguém esperava um resultado de 9 a 1, é um placar que normalmente não acontece no futebol e que se repete uma vez na vida. Estou orgulhoso dos meus jogadores, e os números são realmente excelentes, mas ainda estamos no começo de nossa jornada na Liga dos Campeões da Europa e só disputamos quatro partidas".

E concluiu: "Fizemos uma boa partida diante do Lens, mesmo que os primeiros cinco minutos do segundo tempo tenham tido certa superficialidade, mas atuamos bem defensiva e ofensivamente, ainda que o gol que sofremos tenha me irritado. Algumas coisas mudaram atrás quando fizemos três substituições, mas foi meu ex-companheiro Aguilar quem marcou esse belo gol".