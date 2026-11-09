Um respiro! Manchester United adia decisão sobre Carrick apesar do risco de rebaixamento

Compartilhar Siga GOAL no Google

O Manchester United decidiu não demitir Michael Carrick, apesar do início desastroso de temporada que levou o clube à zona de rebaixamento da Premier League. A diretoria de Old Trafford pretende aproveitar a atual pausa para jogos das seleções para fazer uma avaliação minuciosa da campanha, em vez de promover uma mudança precipitada no comando técnico.

Publicidade

Pausa para jogos das seleções abre oportunidade crucial

O Manchester United teve seu pior início de campanha na história da Premier League, situação agravada pelo caótico empate por 4 a 4 com o Aston Villa no domingo. Com apenas uma vitória nas dez primeiras partidas do campeonato nesta temporada, o United ocupa a 18ª posição, sua pior colocação nesta altura de uma temporada desde 1986-87.

Carrick e seus jogadores receberam folga na segunda-feira após arrancarem um empate nos minutos finais contra o Villa no domingo, mas o treinador e sua comissão técnica devem voltar a Carrington na terça-feira. Como a maior parte do elenco principal está a serviço de suas seleções durante a atual pausa para jogos internacionais, a ausência de treinos programados deu aos dirigentes o tempo de que precisavam. Esse intervalo permite uma reavaliação abrangente do desempenho da equipe sem a pressão imediata de se preparar para uma partida.

Três fatores decisivos mantêm Carrick no comando

Apesar de um retrospecto defensivo que acompanhou uma campanha de apenas uma vitória em dez jogos, a Sky Sports apurou que há três motivos fundamentais para a hesitação do United em dispensar seu ex-meio-campista neste momento.

Primeiro, os torcedores não pediram sua demissão. Isso continua improvável diante do grande carinho da torcida por um ex-jogador lendário que conquistou 11 títulos importantes durante sua passagem por Old Trafford, incluindo cinco da Premier League e a Champions League.

Publicidade Publicidade

Diretoria não se convence das alternativas imediatas

Além disso, indícios internos sugerem que o treinador não perdeu o apoio do elenco. A disposição demonstrada nas reações recentes, ao reverter uma desvantagem de dois gols para vencer a Roma por 3 a 2 na Champions League e depois buscar o empate por 4 a 4 com o Aston Villa mesmo após ficar duas vezes dois gols atrás, convenceu a diretoria de que os jogadores seguem plenamente comprometidos com a visão de Carrick.

Tópicos relacionados

Talvez o mais revelador seja que a direção do Manchester United ainda não está convencida de que uma mudança no comando técnico seja a solução definitiva para os problemas atuais do clube. Se acreditasse nisso, já poderia ter dispensado Carrick e procurado nomes disponíveis, como Julian Nagelsmann ou Eddie Howe, ambos atualmente sem trabalho e, segundo informações, abertos a conversas caso surja uma vaga.

Visita ao Liverpool se aproxima enquanto United busca reformular a defesa

O United volta a campo após a pausa para jogos das seleções com uma difícil visita ao arquirrival Liverpool em 22 de novembro, ocupando a 18ª posição na Premier League. Depois do confronto em Anfield, porém, a tabela se torna consideravelmente mais favorável: cinco dos sete jogos seguintes do United pelo campeonato serão contra equipes que atualmente estão na metade inferior da classificação, incluindo partidas em Old Trafford contra Coventry, Nottingham Forest e Sunderland, que também enfrentam dificuldades.

Publicidade

Independentemente do futuro imediato de Carrick, o principal desafio do United continua sendo corrigir uma defesa vulnerável que sofreu 19 gols no campeonato, número superado apenas por Crystal Palace e Ipswich. A única partida em que a equipe não sofreu gols nesta temporada foi contra o Sabah FK, campeão do Azerbaijão, na Champions League.