O Barcelona investiu cerca de 180 milhões de euros em novos jogadores no verão passado. Desse total, os catalães pagaram 60 milhões de euros ao Manchester City pelo meio-campista Rodri. Uma contratação que valeu cada centavo, na avaliação do técnico Hansi Flick.

Na entrevista coletiva antes do clássico contra o Real Madrid, no domingo à noite (21h), o treinador alemão não poupou elogios ao jogador de 30 anos, que conquistou a Copa do Mundo com a Espanha antes de se transferir para o Barça e foi eleito o melhor jogador do torneio.

"Ele é um reforço valioso. Vimos a influência que exerce e estou muito feliz por tê-lo conosco", disse Flick, entusiasmado com a contratação do clube. "Ele e Pedri acrescentam muita qualidade ao meio-campo."

Rodri recusou o Real Madrid antes de se transferir para o Barça

Como esperado, Rodri se firmou de imediato como peça importante no meio-campo sob o comando de Flick. Tirando a derrota por 4 a 2 para o PSG, foi titular nos últimos oito jogos consecutivos. Seu contrato vai até 2030.

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Um detalhe chama a atenção: antes, Rodri esteve por muito tempo na mira do Real Madrid, mas o vencedor da Bola de Ouro de 2024 acabou recusando o clube merengue e optou pelo Barça.