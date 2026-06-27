Um presente especial e uma mensagem decisiva... Mustafa Shubair abre o coração após a classificação

Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, expressou sua satisfação com o empate contra o Irã e com a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia empatou com a iraniana por 1 a 1 na terceira e última rodada da fase de grupos, encerrando sua participação no grupo na segunda colocação, com cinco pontos, atrás da Bélgica, líder do grupo, com a qual empatou em pontos, mas foi superada no saldo de gols.

Com esse resultado, a seleção egípcia enfrentará a Austrália, segunda colocada do Grupo 4, nas oitavas de final.

Mustafa Shubair declarou em entrevista aos canais “BeIN Sports”: “Graças a Deus, foi uma partida extremamente difícil contra a seleção do Irã. Dedico a defesa do pênalti ao meu pai, Ahmed Shubair, e à minha mãe”.

Shubair defendeu um pênalti cobrado por Mehdi Taremi, atacante da seleção iraniana, repetindo a façanha de Essam El-Hadary, que defendeu um pênalti na Copa do Mundo de 2018.

Ele acrescentou: “Os últimos minutos da partida foram muito difíceis, especialmente porque não sabíamos os resultados das outras partidas e não contávamos com a classificação em segundo lugar, mas, no fim das contas, o que Deus escolheu para nós foi o melhor”.

E continuou: “Nos esforçamos muito durante toda a partida e, graças a Deus, Ele nos ajudou, especialmente nos últimos minutos difíceis e diante das lesões sofridas por vários jogadores”.

E concluiu suas declarações dizendo: “Vamos estudar bem a seleção da Austrália, pois o simples fato de ela ter se classificado para esta fase confirma que é uma seleção que merece todo o respeito, e a partir de amanhã começaremos a nos preparar para enfrentá-la da melhor maneira possível”.