À primeira vista, a suspensão de quatro partidas imposta a Vinicius Junior, estrela do Real Madrid, incluindo o clássico contra o Barcelona, pode parecer uma notícia catastrófica para o técnico José Mourinho, mas, de acordo com os dados atuais, talvez seja um ponto de virada positivo na temporada até agora oscilante do clube merengue.

Vinicius vive um período de queda de rendimento, possivelmente o pior desde sua chegada ao Real Madrid, especialmente porque agora ele é avaliado como um dos principais nomes da equipe. Basta apontar que marcou apenas um gol em dez partidas disputadas entre o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões.

O impacto da punição?

Mourinho escalou Vinicius contra a Roma, nesta quarta-feira, na esperança de que o craque brasileiro respondesse em campo à suspensão anunciada cerca de duas horas antes do apito inicial da partida.

E embora não se possa afirmar com certeza que o anúncio da punição antes do jogo tenha afetado Vinicius mentalmente, sua atuação não trouxe a resposta esperada e aumentou os questionamentos sobre sua capacidade de recuperar o nível pelo qual ficou conhecido em temporadas anteriores.

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O ponta brasileiro foi um dos piores jogadores do Real Madrid na partida contra a Roma: nos 59 minutos em que atuou, não deu nenhum chute em direção ao gol, limitou-se a tocar na bola 22 vezes e a perdeu 6 vezes, segundo as estatísticas do site "Sofascore".

Tudo isso, além do erro que resultou diretamente em um gol da Roma, depois de tentar um passe de letra, mas a bola chegou a Donyell Malen, que aproveitou a situação no lance que terminou com o segundo gol dos donos da casa.

E depois de o Real Madrid ficar atrás por 3 a 1, passada uma hora de jogo, era natural que Mourinho se movimentasse e substituísse Vinicius, para dar sangue novo ao setor ofensivo da equipe.

Mourinho começou a perder a confiança em Vinicius?

E esta não é a primeira vez que Mourinho substitui Vinicius antes da meia hora final da partida. Isso também aconteceu no dérbi contra o Atlético de Madrid, quando a equipe estava atrás no placar.

Entre os jogos contra o Atlético de Madrid e a Roma houve outra situação: a exclusão de Vinicius do time titular diante do Villarreal, entrando como substituto, justamente a partida em que foi expulso. Todas essas situações indicam que o treinador português começou a pensar em um Real Madrid sem o jogador brasileiro.

Mourinho talvez tenha perdido a confiança na capacidade de Vinicius de recuperar seu nível, diante das dificuldades do jogador e de sua incapacidade de aparecer da forma esperada depois de receber mais de uma oportunidade.

Mas o pior da noite de Vinicius não foi a atuação apagada nem o erro que levou a um gol, e sim a reação do jogador brasileiro ao ser substituído, já que demonstrou surpresa e foi reclamar com Mourinho por sua decisão, apesar de o treinador português tê-lo favorecido em mais de uma ocasião em detrimento de outros jogadores que mereciam essas chances.

Ponto de virada

As atitudes de Vinicius dentro e fora de campo são suficientes para mudar a posição de apoio de Mourinho ao brasileiro, mesmo que suas declarações à imprensa indiquem o contrário, especialmente porque a saída do jogador brasileiro representou um ponto de virada em favor do clube merengue, dando-lhe uma vitória nos acréscimos que talvez não tivesse acontecido se ele permanecesse em campo.

O substituto brasileiro Endrick apresentou uma atuação notável na meia hora em que jogou, conseguiu criar perigo desde os primeiros minutos e coroou seu desempenho com um gol e uma assistência que contribuíram para a reação da equipe.

Não pode ser mera coincidência que o desempenho do Real Madrid tenha mudado dessa forma depois da saída de Vinicius, e parece que Mourinho percebeu isso.

Como o Real Madrid pode se beneficiar da suspensão de Vinicius?

O destino quis que a ausência de Vinicius nas próximas quatro partidas do Real Madrid no Campeonato Espanhol fosse obrigatória, por força da decisão de suspensão emitida pelo Comitê de Competições da Federação Espanhola nesta quarta-feira, punição da qual apenas o jogador brasileiro é responsável, após suas atitudes estranhas na partida contra o Villarreal, seja ao puxar Saliba pelos cabelos, seja ao protestar contra a decisão do árbitro.

Vinicius ficará ausente dos jogos contra Sevilla, Barcelona, Racing Santander e Valencia, pela LaLiga, nessa ordem. Mas entre essas quatro partidas há dois confrontos contra Leipzig e AEK Atenas na Liga dos Campeões, nos quais o jogador brasileiro pode atuar, se Mourinho assim decidir.

A ausência de Vinicius abrirá a porta para que o treinador português aproveite novas peças no setor ofensivo e, talvez, reformule o ataque.

O primeiro dos cenários consiste em apostar em Yan Diomande, a contratação mais cara, depois que o craque marfinense começou a firmar os pés no time titular em duas partidas, sendo a primeira delas justamente em detrimento do próprio Vinicius, contra o Villarreal.

Mourinho também pode recompensar Endrick depois de sua atuação surpreendente contra a Roma, situação em que ambos os lados se beneficiariam do enorme impulso moral após a noite em Roma.

Além disso, Mourinho pode encontrar a oportunidade de aumentar os minutos de jogadores como Brahim Diaz, que esteve brilhante na partida de estreia contra a Inter de Milão, ou Arda Güler, que se viu hoje fora do time titular, antes de entrar e dar duas assistências na remontada.

O último cenário pode ver Kylian Mbappé deslocado para a ponta, ocupando a posição de Vinicius, como jogou sob o comando de Zinedine Zidane na seleção francesa antes de se lesionar, com a entrada de Carlos Espí na posição de centroavante, depois que o jovem espanhol provou seu valor todas as vezes em que Mourinho recorreu a ele.