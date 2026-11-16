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O astro do Bayern Alphonso Davies se manifestou extremamente abatido após sofrer mais uma lesão com a seleção canadense.

"Estou um pouco frustrado e irritado. Estar lesionado nunca é divertido, especialmente quando você tem de lidar com uma lesão atrás da outra na parte posterior da coxa. Sempre tento manter o pensamento positivo nos momentos difíceis, mas agora é frustrante", disse o lateral-esquerdo em entrevista ao portal One Soccer.

O jogador de 26 anos precisou ser substituído por lesão após apenas cinco minutos do jogo da seleção canadense contra a Guatemala, no sábado. O motivo, aparentemente, foram novamente problemas na coxa.

No passado, Davies sofreu repetidamente com lesões semelhantes. Entre outras coisas, perdeu grande parte da última Copa do Mundo, disputada em seu país. Além disso, ficou muito tempo afastado na temporada passada por causa de uma ruptura do ligamento cruzado, que também sofreu quando estava com a seleção.

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Por quanto tempo Alphonso Davies ficará fora do Bayern de Munique?

Davies disse que ainda não consegue afirmar exatamente a gravidade da lesão atual. "De uma coisa eu tenho certeza: há algo ali", afirmou. "Ter quatro lesões na parte posterior da coxa é algo com que é preciso ter muito cuidado. Quando você sofre repetidamente a mesma lesão, em algum momento alguma coisa pode ceder, e aí estamos falando de uma cirurgia. É algo que me dá medo. É realmente muito difícil."

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Agora, ele quer fazer de tudo para "manter o pensamento positivo", concentrar-se em sua "recuperação e tentar voltar o mais rápido possível, com segurança".

Ainda assim, Davies voltou a demonstrar grande frustração, sobretudo porque a lesão aconteceu novamente com a seleção: "Toda vez que jogo pela seleção, só quero jogar futebol pelo meu país e estar em campo com os companheiros. Já faz quase dois anos. Esse é o tempo desde a última vez que vesti a camisa e disputei uma partida inteira, ou mesmo um tempo."

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No Bayern de Munique, Davies vinha mostrando boa forma e chegou até a levar vantagem por um período na disputa com Nathaniel Brown, contratado no verão, pela lateral esquerda, antes de substituir de maneira convincente o lesionado Luis Diaz na ponta esquerda.

Somando todas as competições, Davies tem 15 jogos na temporada atual, com três gols marcados e assistências para outros cinco.