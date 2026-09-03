A participação limitada do jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim com o Barcelona no início da temporada levantou diversas dúvidas, especialmente após seu brilho notável durante o período de preparação, mas parece que o plano do clube e do treinador Hansi Flick não está ligado apenas a considerações técnicas.

Hamza Abdelkarim foi um dos principais destaques do Barcelona durante os jogos amistosos antes do início da temporada, após marcar 4 gols dos 10 que a equipe conquistou no período de preparação, tornando-se o artilheiro do time naquela fase. Raphinha marcou dois gols, assim como Bardají, além de um gol para cada um: Karim Adeyemi e Lamine Yamal.

Os números do jogador egípcio e seus níveis notáveis deram a impressão de que ele receberia uma grande oportunidade com o início das competições oficiais, especialmente porque isso coincidiu com a dificuldade em contratar um novo atacante no mercado de transferências, mas suas participações até agora foram bastante limitadas.

Hamza disputou apenas 4 minutos nas três primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, após entrar nos minutos finais da grande vitória sobre o Rayo Vallecano no Camp Nou, enquanto não participou diante do Elche no estádio Martínez Valero, nem contra o Athletic Bilbao.

Flick afasta Hamza dos olhares da Premier League

Apesar da participação limitada do jogador de 18 anos, os resultados do Barcelona apoiam as escolhas ofensivas de Flick, especialmente diante do brilho de Raphinha, que marcou 5 gols nas três primeiras rodadas do Campeonato Espanhol.

Mas o jornal "Sport" apontou a existência de outro motivo por trás de não conceder a Hamza Abdelkarim mais minutos de jogo, que consiste em sua situação contratual atual, especialmente porque a cláusula de rescisão em seu contrato é de apenas 15 milhões de euros.

A diretoria do Barcelona considera que esse valor não é compatível com o potencial que o jogador mostrou durante o período de preparação, nem com sua capacidade de atrair o interesse dos clubes europeus, especialmente na Premier League.

Segundo a reportagem, a decisão de Flick de não recorrer mais ao jogador nos jogos oficiais foi tomada em coordenação com a direção esportiva liderada por Deco, a fim de evitar que ele brilhasse de forma notável durante o período em que o mercado de transferências permanecia aberto, o que poderia abrir a porta para a tentativa de alguns clubes de contratá-lo pelo valor da cláusula de rescisão.

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Novo contrato e cláusula de rescisão gigante

Após o fechamento do mercado de transferências, o Barcelona planeja iniciar negociações para alterar o contrato de Hamza Abdelkarim e melhorar suas condições, uma medida que já estava em pauta, mas que foi adiada devido à sobrecarga de trabalho nos últimos dias do mercado.

O plano consiste em elevar o valor da cláusula de rescisão para 150 milhões de euros, um aumento de 900% em comparação com o valor atual, o que dá ao clube maior proteção antes de conceder ao jogador um papel mais relevante com o time principal, caso Flick decida contar com ele.

Espera-se que Hamza Abdelkarim mantenha seu registro com o Barcelona Atlètic, seguindo com seus treinamentos no ambiente do time principal, à espera da decisão de Hansi Flick sobre conceder-lhe um papel mais relevante no próximo período.

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