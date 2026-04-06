Um jogador marroquino sem custo bate às portas da La Liga

O Real Betis deu os primeiros passos concretos para fechar uma contratação marroquina a título gratuito durante a próxima janela de transferências de verão.

De acordo com o site Fichajes, o Real Betis voltou sua atenção para o marroquino Sofiane El Karouani, lateral-esquerdo do Utrecht.

O jogador marroquino, de 25 anos, vê com bons olhos a ideia de se transferir para a La Liga.

O Real Betis valoriza especialmente a possibilidade de contratar El Kharouani por um custo baixo, já que seu contrato com o Utrecht termina no verão de 2026, o que facilita sua contratação.

O time andaluz busca reforçar a lateral esquerda com um jogador de vocação ofensiva, característica que define Sufyan Al-Kroani, que possui grande capacidade de avançar e criar jogadas de perigo.

Al-Kroani disputou 42 partidas nesta temporada, nas quais marcou 3 gols e deu 16 assistências.

Caso seja transferido para o Real Betis, El Karouani será companheiro de equipe de seu compatriota Abdel Samad El Zalzouli.

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