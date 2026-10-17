Héctor Bellerín, lateral do Real Betis, atribuiu a algumas decisões da arbitragem parte da influência no confronto com o Barcelona, que terminou com derrota de sua equipe por 5 a 2 no estádio La Cartuja, pelo Campeonato Espanhol. Ao mesmo tempo, ele enfatizou a necessidade de os jogadores assumirem a responsabilidade por seus erros e de não permitir que o episódio da expulsão afete a trajetória do time nesta temporada.

Em declarações ao canal "Movistar LaLiga", Bellerín disse que o jogo foi bastante equilibrado durante o primeiro tempo e no início da segunda etapa, apesar da dificuldade de enfrentar uma equipe do tamanho do Barcelona, destacando que o adversário não conseguiu criar o número esperado de oportunidades naquele período.

E acrescentou: "Diante da dificuldade de defender contra um time do tamanho do Barcelona, as chances foram bastante equilibradas. Houve alguma posse de bola, e um time dessa qualidade não estava criando oportunidades suficientes. Depois vieram algumas decisões injustas para os dois lados, seja o toque de mão que aconteceu após um empurrão ou o lance perigoso, e os dois jogadores não foram punidos da mesma forma".

A expulsão é um erro que não podemos nos permitir

O jogador do Betis comentou a expulsão de Facundo Bernal, considerando que atuar com um homem menos diante de uma equipe com a qualidade ofensiva do Barcelona tornou a missão de seu time ainda mais difícil, mas afirmou que o companheiro reconheceu o erro e se desculpou com os demais jogadores.

E disse: "A expulsão é um erro que não podemos nos permitir. Conversei com o Facundo, ele tem consciência de sua responsabilidade e já se desculpou com o grupo. A partir daquele momento, enfrentar um time dessa qualidade com um jogador menos virou uma tarefa difícil, mas lutamos com garra até os minutos finais".

E completou Bellerín: "Com 11 jogadores, provamos que somos capazes de competir com as melhores equipes e, como sempre dizemos, contra tudo e contra todos".

Bellerín comenta a anulação do gol do Betis

Bellerín também falou sobre a decisão de anular o gol de Giovani Lo Celso após revisão do árbitro de vídeo (VAR), por causa de um toque de mão no início da jogada, considerando que alguns lances de arbitragem geram dúvidas.

E disse: "A função do árbitro é muito difícil, mas esses são lances muito duvidosos, em que um jogador é punido e outro é beneficiado. Mas não quero usar isso como desculpa".