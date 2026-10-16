Kaj Sierhuis mostrou irritação com as decisões de seu treinador, Dick Schreuder, na noite de quinta-feira. O atacante teve de começar a se aquecer contra o Levski Sofia (1 a 1), mas acabou não entrando em campo.
Sierhuis deixou o Fortuna Sittard e chegou ao NEC sem custos de transferência no último verão. Sua passagem por Nijmegen ainda não pode ser considerada um sucesso absoluto.
Sierhuis começou como titular em apenas uma partida da VriendenLoterij Eredivisie, contra o SC Cambuur (derrota por 3 a 0). Em três ocasiões, entrou no decorrer do jogo; em outras três, sequer saiu do banco de reservas.
Foi o que aconteceu também na última quinta-feira. Schreuder optou por começar a partida contra o Levski Sofia com Bryan Linssen entre os titulares. Sierhuis, porém, pôde RN7 Online "fazer todo o aquecimento", segundo Maurice de Mandt, que cobre o NEC para a RN7 Online.
No fim, Schreuder decidiu não colocar em campo o ex-jogador de Ajax, FC Groningen e Heracles, entre outros clubes. Assim, Sierhuis ainda não fez sua estreia na Liga Europa.
"Aos 89 minutos, Sierhuis teve de voltar a se sentar. O atacante está visivelmente irritado", afirmou De Mandt. A decisão de não colocar Sierhuis em campo também causou incompreensão entre os torcedores do NEC.
O placar estava em 1 a 1 e, segundo torcedores no X, Bryan Linssen demonstrava cansaço. O nome de Sierhuis também foi gritado no estádio a poucos minutos do fim.