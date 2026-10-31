"Um grande presente": Mourinho ironiza tabela de jogos e define sua posição sobre Trent Alexander-Arnold

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, soltou uma série de declarações marcantes antes do aguardado confronto diante do Racing Santander, marcado para amanhã, domingo, no estádio El Sardinero, válido pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol, abordando uma série de temas quentes dentro do time, com destaque para o futuro de Trent Alexander-Arnold, a natureza de suas decisões técnicas, além de sua objeção ao acúmulo de jogos e à sequência de confrontos fora de casa.

Mourinho falou durante a coletiva de imprensa da partida sobre as notícias relacionadas à possibilidade de Trent pensar em sair durante a próxima janela de transferências do inverno, afirmando que suas decisões técnicas sempre partem do interesse da equipe, mesmo que causem sentimentos negativos em alguns jogadores.

O treinador português disse: "Primeiro, é doloroso. Não gosto de provocar sentimentos negativos entre os jogadores, prefiro que prevaleçam os sentimentos positivos. É evidente que não gosto de montar um time com dois jogadores em cada posição e depois ser obrigado a usar um terceiro jogador, mas há coisas mais importantes do que esses sentimentos, que é o interesse da equipe naquele momento".

E acrescentou: "Vi que era hora de fazer uma mudança no meio-campo e colocar Valverde, e meu raciocínio estava focado no interesse da equipe, não nas contas dos jogadores. E quando expliquei a Trent e a Dumfries que a decisão não era contra nenhum dos dois, mas sim para servir ao time, recebi uma reação positiva de ambos".

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E continuou: "No fim, todos terão sua oportunidade de participar das partidas. Valverde não começará como titular amanhã, mas um dos outros jogadores entrará desde o início. E na partida contra o Barcelona, escalei Dumfries por conta de certas circunstâncias, enquanto Trent jogou alguns minutos, e não acho que nenhum dos dois vá me pedir para dispensá-lo".

Mourinho completou sua fala apontando a dificuldade da temporada atual, diante da intensidade dos jogos, do acúmulo de cartões, do cansaço e das lesões, dizendo: "Com todas essas circunstâncias, todos terão sua oportunidade no fim, e não acho que vá enfrentar uma situação parecida ao longo de toda a temporada".

Mourinho responde às acusações de postura defensiva

Sobre a avaliação de seu estilo de trabalho ao longo dos últimos anos, e se ele se tornou mais ousado ou ainda tende ao conservadorismo defensivo, Mourinho respondeu rindo: "Fiquei mais equilibrado, no sentido de que não me importo mais com o que os outros dizem. As críticas já não me afetam, e se dizem que fiz isso ou aquilo no Barcelona, já não acredito nessas versões".

E acrescentou: "Sinceramente, ainda acredito que o mérito pelo que foi conquistado no Barcelona pertence aos jogadores. E se saio de uma partida sentindo que contribuí para conquistar algo, fico extremamente feliz. Mas me tornei totalmente equilibrado, não sou mais ousado nem menos do que antes".

O treinador do Real Madrid esclareceu que sua imagem como técnico defensivo não mudou tanto quanto alguns acreditam, citando os números ofensivos que seu time alcançou em um de seus períodos anteriores, dizendo: "O treinador defensivo que eu era no início é o mesmo que conduziu um time a somar 100 pontos e marcar 120 gols ou mais. E espero alcançar o mesmo número de pontos e gols durante a temporada atual".

Mourinho frisou que o que mais mudou em sua personalidade como treinador é sua disposição para aceitar novas ideias e não se apegar a suas decisões apenas por teimosia, acrescentando: "O que me diferencia é que não sou teimoso. Sou aberto a estudar e a tirar conclusões do que vejo, ouço e discuto. E às vezes não se trata apenas de ouvir, mas de tentar sentir o que os jogadores oferecem dentro de campo. É isso".

Encerrou sua fala sobre sua filosofia de trabalho dizendo: "Sou tranquilo, e quero que meu time também seja tranquilo, exatamente como eu gosto".

A tabela de jogos provoca a ira de Mourinho

No que diz respeito ao perigo de disputar um grande número de partidas fora do estádio do Real Madrid durante o período atual, Mourinho não escondeu seu descontentamento com as circunstâncias que seu time enfrenta, afirmando que jogar fora de casa impõe desafios adicionais, especialmente diante do apoio da torcida que os adversários recebem.

E disse: "É evidente que a situação é difícil, pois cada jogo tem o seu perigo, seja jogando em casa ou fora dela. Mas é natural que levemos em conta a torcida da equipe adversária quando disputamos as partidas fora do nosso estádio, porque os rivais se sentem mais à vontade com sua torcida atrás deles".

E acrescentou: "O Racing é um time que não perdeu em casa, e quando viajarmos para Atenas, o AEK Atenas terá disputado o clássico diante do Panathinaikos amanhã, e portanto pode chegar à nossa partida com a moral elevada ou atravessando uma crise".

E continuou: "Depois de disputar a partida de quarta-feira e chegar na manhã de quinta-feira, acumulam-se as dificuldades que conhecemos bem. Será extremamente difícil, mas é aqui que aparece nossa capacidade de adaptação e nossa vontade de lidar com inteligência com as circunstâncias".

Mourinho não parou na dificuldade dos deslocamentos, mas também criticou a pressão da tabela de jogos, considerando que seu time foi submetido a circunstâncias excepcionais por causa da alteração dos horários dos confrontos, dizendo: "Acredito que enfrentamos uma situação quase única, disputando quatro partidas consecutivas fora do nosso estádio".

Encerrou suas declarações com um tom irônico em relação aos responsáveis pela organização da competição, dizendo: "No que diz respeito à tabela de jogos, era para termos jogado ontem e depois hoje, e também era para enfrentarmos o Valencia no domingo em vez do sábado. Comprimiram a tabela em dois dias, e foram agendadas 3 partidas em 7 dias. É um grande presente que nos deram, seja da LaLiga ou dos canais de televisão, não sei, mas é um presente que temos de aceitar".