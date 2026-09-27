Alexander Isak, atacante do Liverpool, deixou a concentração da seleção da Suécia por causa de uma lesão leve, para retornar ao seu clube e passar por exames médicos, depois de a Federação Sueca decidir tirá-lo da concentração.

Isak havia recuperado seu nível e sua confiança no início da temporada, marcando 4 gols, igualando o total de gols da temporada passada, além de ter começado como titular em todas as partidas do Liverpool, com exceção de um confronto na Copa da Liga, sob o comando do técnico Andoni Iraola.

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O atacante sueco levou esse nível para a concentração da seleção de seu país, onde marcou o gol que abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre a Romênia, na última sexta-feira, pela Liga das Nações da Europa, antes de completar a partida até o fim.

Após o jogo, Isak foi visto mancando, e seu dedo do pé apareceu sangrando depois de ter recebido uma forte pisada durante a partida. O jogador disse ao jornal "Sportbladet" na zona mista que a situação "estava aceitável", explicando que precisou de algum tempo até que a dor inicial passasse.

Isak não indicou, após a partida, que a lesão pudesse encerrar sua participação com a seleção, mas a Federação Sueca anunciou posteriormente sua saída da concentração por causa de uma lesão leve.

Dessa forma, o atacante do Liverpool ficará ausente dos confrontos contra Polônia, Bósnia e Herzegovina e Romênia pela Liga das Nações, durante as próximas duas semanas, apesar de Graham Potter, técnico da seleção sueca, acreditar que o jogador seria capaz de começar as quatro partidas como titular.

Por sua vez, o Liverpool esclareceu que Isak "será agora examinado pelo departamento médico do clube no centro de treinamento AXA", sem confirmar que a lesão se limita ao dedo do pé.

O Liverpool espera que a lesão seja simples e que precise apenas de um período de tempo para cicatrizar, para que Isak esteja pronto para o aguardado confronto contra o Manchester City, no estádio de Anfield, no dia 11 de outubro. O jornal "Liverpool Echo"citou Isak descrevendo a lesão como "um golpe real".



