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Vinicius Junior continua sendo “um dos melhores do mundo” e pode disputar a Bola de Ouro em 2027, disse à GOAL o ex-atacante do Real Madrid Michael Owen. Mas o brasileiro também pode acabar no banco de reservas com Jose Mourinho no Santiago Bernabéu. O jogador marcou apenas um gol em 12 partidas pelo Real Madrid nesta temporada.

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Gols pelo Brasil, mas não pelo Real Madrid

Seu único gol pelo Real Madrid foi marcado em 26 de agosto, depois de assinar um novo contrato lucrativo . Desde então, faltam gols e assistências ao veloz ponta, que se orgulha de ser decisivo no terço final do campo. Na maior parte do tempo, as defesas adversárias conseguiram conter sua ameaça em 2026/27.

Nos compromissos internacionais, Vini teve mais motivos para comemorar: na pausa de novembro, marcou cinco gols em dois jogos pelo Brasil . Fez dois contra o Japão e, depois, três diante de Singapura.

A boa fase pode ter voltado, e o Real Madrid espera que seja esse o caso ao receber seu jogador decisivo de volta à capital espanhola. O clube já viu seu veloz camisa 7 se tornar campeão da Champions League e candidato à Bola de Ou ro.

Vini ainda pode disputar a Bola de Ouro?

Owen acredita que Vinicius pode voltar a disputar esses prêmios ao longo dos próximos 12 meses. Questionado sobre a fase do jogador de 26 anos e se os adversários descobriram como neutralizá-lo, o ex-atacante do Real Madrid, que representa o Casino.org, plataforma criada para ajudar jogadores britânicos a entender os diferentes cassinos online em operação no Reino Unido, disse à GOAL: “Ele é um dos melhores do mundo, não é?

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“Quando você pensa em quem pode ganhar a Bola de Ouro no ano que vem, provavelmente só há cerca de meia dúzia de jogadores com chances reais. Ele é um deles.

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“Quando você tem jogadores desse nível, precisa encontrar um jeito de fazer dar certo, porque jogadores assim não aparecem toda hora. São talentos de uma geração.

“Sim, ele não está fazendo uma boa temporada até agora, mas isso pode mudar. Não é como se ele tivesse brilhado em uma única temporada. Ele vem mostrando seu valor há anos, não é? É um grande jogador.”

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Mourinho pode deixar Vinicius no banco?

Embora não haja dúvidas sobre a qualidade de Vinicius, ele precisa contribuir mais para o Real Madrid ao lado de jogadores como Kylian Mbappe e Jude Bellingham. Ele está no time para marcar gols e dar assistências.

Mourinho, técnico do Real Madrid, não é do tipo que aceita uma queda de rendimento. Questionado se Vini corre o risco de perder a vaga caso suas atuações nas competições nacionais e continentais não melhorem, Owen acrescentou: “Com certeza.

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“Ele [Mourinho] provavelmente não é alguém com quem você queira se desentender, não é? Tenho certeza de que, muitas vezes, ele também gosta de certos tipos de confronto. Quem sabe? Às vezes, aquele clube parece seguir suas próprias regras!”

Próximo jogo do Real Madrid: na cola do Barcelona

O Real Madrid volta a campo no sábado, quando recebe o Celta de Vigo. O adversário não está entre aqueles contra os quais Vinicius mais marcou ao longo dos anos: foram cinco gols em 15 confrontos por liga e copas.

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Ele espera reencontrar o bom futebol no Bernabéu. O time de Mourinho precisa de inspiração para seguir na cola do rival Barcelona, que lidera o Campeonato Espanhol com três pontos de vantagem.