Um furacão que não para: a dupla mais letal da Europa ameaça o orgulho do Sevilla

O Barcelona possui um retrospecto notável diante do Sevilla no Campeonato Espanhol, antes do aguardado confronto entre as duas equipes, neste sábado, pela sétima rodada da LaLiga.

De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas, o Barcelona venceu 8 das últimas 9 partidas que disputou contra o Sevilla no Campeonato Espanhol, sendo a única derrota nessa sequência por 4 a 1, em outubro de 2025.

A equipe catalã também marcou pelo menos um gol em cada um dos últimos 12 confrontos fora de casa contra o Sevilla na competição, com um total de 29 gols.

O Sevilla venceu a última partida em que recebeu o Barcelona no Campeonato Espanhol, por 4 a 1, em outubro de 2025, depois de não ter conseguido vencer nos nove jogos anteriores diante da equipe catalã, com 3 empates e 6 derrotas.

A equipe andaluza não conseguia obter duas vitórias consecutivas em seu estádio diante do Blaugrana na competição desde 2007, sob o comando de seu técnico Juande Ramos, quando conquistou duas vitórias seguidas.

O Barcelona sofreu apenas duas derrotas nas últimas 20 partidas que disputou fora de casa contra equipes da Andaluzia no Campeonato Espanhol, contra 13 vitórias e 5 empates.

A primeira derrota veio por 1 a 0 diante do Almería, em fevereiro de 2023, quando Xavi e Rubi treinavam o Barcelona e o Almería, respectivamente, enquanto a segunda foi uma derrota por 4 a 1 diante do Sevilla, em outubro de 2025, sob o comando de Hansi Flick e Matías Almeyda, respectivamente.

O Barcelona marcou 28 gols no Campeonato Espanhol nesta temporada, alcançando o melhor aproveitamento ofensivo de sua história nesta fase da competição.

Esse número só havia sido superado pelo Sevilla, que marcou 32 gols após seus primeiros 6 jogos na temporada 1940-1941, o maior número na história da competição nesta fase.

O Sevilla somou 13 pontos em seus primeiros 6 jogos no Campeonato Espanhol nesta temporada, depois de conquistar 4 vitórias e um empate contra uma derrota, igualando seu melhor início na competição desde a temporada 2017-2018, quando também somou 13 pontos, antes de encerrar a temporada na sétima posição.

O Barcelona marcou 4 gols ou mais em cada um dos últimos 3 jogos que disputou fora de casa no Campeonato Espanhol.

A última vez em que a equipe marcou 4 gols ou mais em 4 partidas consecutivas fora de seus domínios remonta a novembro de 2012, sob o comando de seu técnico Tito Vilanova.

O Sevilla iniciou o maior número de ataques em jogo aberto partindo do terço ofensivo no Campeonato Espanhol nesta temporada, com um total de 221 ataques.

Em contrapartida, o Barcelona lidera a competição em número de ataques que envolveram 9 passes ou mais, com 166 ataques, além de possuir o maior número de finalizações originadas desses ataques, com um total de 126 finalizações, e o maior número de gols resultantes deles, com 26 gols.

Raphinha, jogador do Barcelona, participou diretamente de 12 gols no Campeonato Espanhol durante a temporada 2026-2027, depois de marcar 9 gols e dar 3 assistências, enquanto Lamine Yamal participou de 9 gols, com 7 gols e duas assistências, e essa dupla forma a maior participação ofensiva nas cinco grandes ligas da Europa nesta temporada.

Raphinha marcou mais gols contra o Sevilla no Campeonato Espanhol do que qualquer outro adversário, com um total de 6 gols.

O jogador brasileiro também participou de pelo menos um gol em 5 dos 6 jogos que disputou diante da equipe andaluza na competição, depois de marcar 6 gols e dar duas assistências, entre eles um hat-trick no último confronto entre as duas equipes, em fevereiro deste ano.

Luis García, técnico do Sevilla, foi derrotado nas últimas 8 partidas que disputou diante do Barcelona no Campeonato Espanhol, tornando-se esta a sua mais longa sequência de derrotas diante de um único adversário na história de suas participações na competição.



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