Um duro golpe para o Manchester United... O Tottenham fecha a transferência mais cara de sua história

O Tottenham Hotspur chegou a um acordo para contratar o português Matheus Fernandes, craque do meio-campo do West Ham United, em uma transação recorde no valor de 85 milhões de libras esterlinas, superando assim o Manchester United, que pressionou fortemente até os últimos momentos para garantir os serviços do jogador.

De acordo com a “Sky Sports”, o jogador de 21 anos está se preparando para passar por exames médicos, como etapa preliminar para a conclusão de sua transferência para o norte de Londres. Caso a transação seja oficialmente concluída, ela quebrará o recorde de contratação mais cara da história do Tottenham, que até então pertencia ao atacante Dominic Solanke, que chegou do Bournemouth por 65 milhões de libras esterlinas em agosto de 2024.

O Manchester United vinha buscando Fernandes com seriedade, mas a diretoria dos “Diabos Vermelhos” desistiu da disputa devido ao compromisso de não pagar valores que não se alinhassem à sua avaliação financeira dos jogadores, além de não ter certeza da vontade absoluta do jovem português de jogar pelo clube.

Por outro lado, os dirigentes do West Ham consideram que Fernandes foi um dos melhores jovens talentos da Premier League na última temporada e possui as qualidades técnicas necessárias para atingir o nível do astro Declan Rice, que o clube vendeu ao Arsenal por 105 milhões de libras esterlinas em 2023.

E os números do mercado de transferências para o meio-campo da Premier League continuam quebrando todos os recordes; após o grande choque causado pelo Manchester City ao contratar o jovem inglês Elliot Anderson, do Nottingham Forest, por 116 milhões de libras esterlinas (tornando-se a terceira transferência mais cara da história do futebol, atrás apenas de Kylian Mbappé e Neymar), chegou a vez do Tottenham Hotspur entrar para a história em grande estilo ao anunciar a conclusão da contratação do português.

O ex-jogador do Sporting de Lisboa permaneceu no West Ham United por apenas uma temporada; os “Hammers” o contrataram no verão passado por 44 milhões de euros, mas o rebaixamento do time para a segunda divisão, a “Championship”, acelerou sua saída.

Essa explosão financeira no Tottenham surge da vontade da diretoria de construir um time competitivo e forte, à altura da filosofia tática do técnico italiano Roberto De Zerbi, mesmo que isso exija o pagamento de quantias elevadas para concretizar os objetivos almejados. Depois de fechar negociações defensivas de destaque a preços razoáveis, como Andrew Robertson e Marcos Senesi, os Spurs gastaram 60 milhões de euros para contratar o zagueiro holandês Jan-Paul van Heek, do Brighton, antes de coroar essas movimentações com a transferência recorde de Fernandes, que garantirá ao West Ham lucros financeiros vultosos.