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Max Eberl passou muito tempo sob críticas no Bayern de Munique, mas o cenário mudou.

Max Eberl pode ser premiado por seu trabalho no Bayern de Munique. O diretor executivo de futebol concorre ao prêmio de "Melhor Diretor Esportivo de 2026" no Globe Soccer Awards.

O dirigente de 53 anos é um dos quatro finalistas. Além de Eberl, do clube recordista de títulos alemães, estão indicados Deco, do Barcelona, Luis Campos, responsável pelo planejamento do elenco do PSG, e Andrea Berta, do Arsenal.

Eberl ocupa o cargo de diretor executivo de futebol do Bayern desde março de 2024. Poucos meses após assinar seu contrato, foi o principal responsável pelo acerto com o técnico de sucesso Vincent Kompany. Sob sua gestão, o clube de Munique também contratou, entre outros, Michael Olise e Luis Diaz.

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Eberl recebeu muitos elogios posteriormente, sobretudo pelo acerto com Kompany. O ex-chefe da diretoria Kar-Heinz Rummenigge afirmou recentemente que havia, na época, ressalvas na cúpula do Bayern à contratação do belga .

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"Lembro que Max Eberl sugeriu o nome de Vincent Kompany em uma reunião interna. Perguntei a ele: 'Você tem certeza?' Ele disse: 'Por quê?' Respondi: 'Ele acabou de ser rebaixado da Premier League.' Nunca tínhamos contratado um técnico que acabara de ser rebaixado, nem na Bundesliga nem em outro lugar. Discutimos por muito tempo se teríamos coragem de dar esse passo", disse Rummenigge em entrevista ao bundesliga.com.

No fim, o clube decidiu correr o risco e contratou Kompany como novo técnico. Após uma temporada sem títulos, o belga assumiu o comando da equipe de Munique em 1º de julho de 2024, sucedendo Thomas Tuchel, cuja saída havia sido acertada em comum acordo. Antes de chegar ao Bayern, Kompany havia sido rebaixado da Premier League com o Burnley.

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Bayern de Munique renova contrato de Max Eberl

Apesar do acerto com Kompany, Eberl também enfrentou críticas no Bayern de Munique. Entre as acusações, estava a de tomar decisões por conta própria no clube sem informar a diretoria ou o conselho de supervisão a tempo. Antes da final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart, em maio, Uli Hoeneß, figura influente do clube, criticou Eberl e disse que as chances de ele receber um novo contrato eram de apenas "60 a 40".

Uma declaração que Hoeneß amenizou em setembro, logo após a renovação do contrato de Eberl até 2029 : "Acho que Max se abriu mais dentro do clube nos últimos seis meses. Todos nós, Karl-Heinz e eu, e naturalmente Herbert Hainer também, passamos a ser muito mais bem informados por ele sobre tudo do que éramos antes."

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Segundo Hoeneß, antes dessas mudanças positivas dos últimos meses, Eberl levava "uma vida um tanto solitária" no Bayern. "Isso não nos agradava. Mas ele mudou isso fundamentalmente. Nesse aspecto, trabalhou muito bem."