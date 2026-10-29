Um diferencial do Bayern de Munique tem uma falha evidente

Na temporada passada, o Bayern de Munique fez história: com 16 vitórias consecutivas, a equipe teve o melhor início de temporada da história das cinco principais ligas da Europa e quebrou um recorde de mais de 30 anos do Milan. Os italianos haviam começado a temporada 1992/93 com 13 vitórias seguidas. Na ocasião, o Bayern só deixou pontos pelo caminho pela primeira vez em 8 de novembro, ao empatar por 2 a 2 com o Union Berlin na Bundesliga.

Uma sequência desse tipo se tornou impossível logo no início desta temporada: já no quarto jogo oficial, o Bayern não passou de um empate por 0 a 0 com o Schalke 04 na Bundesliga. Após 13 partidas, a equipe deixou pontos pelo caminho em quatro ocasiões: também empatou com Augsburg, Viking Stavanger e Arsenal.

Como ainda não sofreu nenhuma derrota, porém, o Bayern tem uma marca exclusiva entre as equipes das cinco principais ligas da Europa: é o único clube que segue invicto em todas as competições nesta temporada. Os líderes das outras grandes ligas — Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain e Inter de Milão — já sofreram, todos eles, pelo menos duas derrotas.

Bayern de Munique não termina um jogo sem sofrer gols há seis partidas

A invencibilidade do Bayern se deve sobretudo ao ataque extremamente eficiente. A equipe já marcou 47 gols, média de 3,6 por jogo. É exatamente a mesma média registrada neste ponto da temporada passada, impulsionada principalmente pelos números extraordinários de dois astros: Michael Olise soma impressionantes 19 participações em gols após 13 jogos, enquanto o melhor jogador do mundo Harry Kane tem 17. Há certa dependência dos dois.

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A defesa, por sua vez, causa ao menos uma pequena preocupação. Os 14 gols sofridos já representam uma média superior a um por jogo. Em 13 partidas oficiais, o Bayern só não sofreu gols três vezes. Na temporada passada, havia conseguido isso em seis jogos após o mesmo número de partidas. O que mais preocupa é a tendência: nos últimos seis jogos oficiais, a equipe sofreu pelo menos um gol em cada um deles, inclusive em casa, pela Copa da Alemanha, contra o Magdeburg, da segunda divisão.

Será que isso se deve à falta de entrosamento? De todo modo, ainda não há uma linha de quatro defensores claramente preferida. Min-Jae Kim e Jonathan Tah disputam a vaga ao lado de Dayot Upamecano, titular absoluto. Nas laterais, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Nathaniel Brown e Alphonso Davies tiveram um número semelhante de oportunidades, sem uma hierarquia clara. Laimer, Brown e Davies também já precisaram atuar em posições mais ofensivas devido à falta de opções no elenco.

Nos próximos dias, a série invicta do Bayern enfrentará dois grandes testes. No sábado, a equipe encara o Borussia Dortmund, seu rival nacional mais forte, no principal confronto da rodada da Bundesliga. Na terça-feira, visita o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões.