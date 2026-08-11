Um desastre da temporada passada: Mourinho toma sua decisão sobre a crise de Tchouaméni e Valverde

José Mourinho, treinador do Real Madrid, tomou sua decisão sobre a crise envolvendo a dupla do time, Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde, que estourou no fim da temporada passada.

Há mais de três meses, ocorreu um confronto entre os jogadores dentro do vestiário do time, e a situação terminou com o jogador uruguaio sendo levado ao hospital após sofrer uma forte pancada na cabeça.

De acordo com o jornal "As", José Mourinho conta muito com Tchouaméni e Valverde para reconstruir o Real Madrid.

O treinador português espera que aquele episódio tenha sido definitivamente superado, para que possa executar seu plano em relação a eles.

Os dois jogadores declararam publicamente que fizeram as pazes, mas não jogaram juntos em nenhuma partida desde o incidente ocorrido em 7 de maio.

Por isso, o retorno de ambos juntos a Valdebebas deve confirmar o desaparecimento total da tensão.

Para Mourinho, o principal problema está no aspecto esportivo, já que seu projeto depende muito da sintonia entre os jogadores do meio-campo.

O treinador português deseja utilizar Valverde e Tchouaméni em um duplo pivô, atrás de Yan Diomande, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Bellingham.

No entanto, o treinador não espera nenhuma intervenção específica ou reuniões adicionais entre os jogadores, considerando que a questão já foi resolvida internamente.

Mourinho decidiu não intervir a não ser que surjam novas tensões, já que o sucesso de seu plano dependerá especialmente da capacidade de Tchouaméni e Valverde de recuperarem o entendimento e a sintonia entre eles.