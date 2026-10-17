Um deles tem 58 anos: Barcelona iguala dois recordes do Real Madrid

O Barcelona teve um início histórico no Campeonato Espanhol, após a goleada sobre o Real Betis por 5 a 2, neste sábado, no estádio La Cartuja, em partida válida pela nona rodada, conquistando assim sua nona vitória consecutiva na competição.

Com isso, o clube catalão igualou o feito do Real Madrid, que também obteve 100% de aproveitamento nas primeiras 9 rodadas, na temporada 1968-1969, de acordo com o perfil "MisterChip", especializado em estatísticas.

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O time catalão também manteve seu brilho ofensivo, elevando sua marca para 39 gols nos primeiros 9 jogos, alcançando a segunda melhor produção ofensiva da história da competição nesta altura, atrás do Sevilla, que marcou 42 gols nas primeiras 9 rodadas da temporada 1940-1941.

O Barcelona igualou ainda o recorde de melhor saldo de gols depois dos primeiros 9 jogos em uma mesma temporada do Campeonato Espanhol, ao chegar a um saldo de 30, com 39 gols marcados e 9 sofridos, empatando com o recorde do Real Madrid na temporada 1987-1988, quando marcou 32 gols e sofreu dois.

Com a vitória de hoje, o clube catalão assume a liderança da competição, com 27 pontos, 5 à frente do Atlético de Madrid, o vice-líder, enquanto o Real Betis permaneceu com 19 pontos, na terceira colocação da tabela de LaLiga.



