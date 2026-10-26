Um deles estava em desgraça: Pérez recompensa quarteto do Real Madrid após derrubar o Barcelona!

A vitória do Real Madrid sobre o Barcelona pelo placar de 2 a 1 no estádio Camp Nou deu ao presidente do clube, Florentino Pérez, diversos motivos para o otimismo em relação à temporada atual, depois que a equipe conseguiu superar as dúvidas que cercavam o projeto do técnico português José Mourinho e reacendeu a disputa pelo título do Campeonato Espanhol.

Segundo o site espanhol "Defensa Central", Pérez fez questão de cumprimentar os jogadores e a comissão técnica após a vitória, apesar de sua ausência na partida em Barcelona por causa das relações tensas entre os dois clubes, já que um representante seu acompanhou o confronto, enquanto o presidente do clube transmitiu seu reconhecimento pela atuação da equipe, elogiando o nível apresentado por vários jogadores.

Mourinho foi o maior beneficiado com o resultado do Clássico, depois de ter enfrentado críticas e questionamentos sobre sua capacidade de desenvolver o desempenho do Real Madrid, após a derrota no dérbi.

Algumas opiniões apontavam que a troca de treinador não havia conseguido solucionar os problemas técnicos que a equipe enfrentava, chegando ao ponto de serem levantados nomes alternativos, entre eles o de Didier Deschamps.

Mas a vitória sobre o Barcelona em seu próprio estádio deu ao técnico português um forte impulso e mostrou a capacidade da equipe de apresentar um desempenho competitivo nos grandes jogos, tornando o triunfo uma espécie de teste importante para a aposta de Pérez em Mourinho, que conseguiu conduzir seus jogadores a um resultado que reforçou a confiança dentro do clube.

Mbappé e Bellingham

Os ganhos de Pérez não se limitaram ao êxito do treinador, mas se estenderam a várias contratações e escolhas que haviam gerado questionamentos em períodos anteriores, à frente delas Kylian Mbappé e a presença de Bellingham, que desempenharam um papel importante na vitória do Real Madrid e confirmaram seu valor como dois dos principais pilares do projeto.

Também se destacou o turco Arda Güler, em quem o clube aposta para ser um dos principais articuladores de jogo nos próximos anos, ao lado de Eduardo Camavinga, que recebeu a confiança da diretoria apesar das críticas que sofreu em etapas anteriores. Os dois jogadores tiveram uma atuação marcante diante do Barcelona, reforçando a convicção de Pérez quanto à utilidade de contar com eles.

O Clássico mostrou que o Real Madrid possui um grupo de jogadores capazes de fazer a diferença nos grandes confrontos, seja marcando gols, criando jogadas ou influenciando o ritmo da partida.

Pérez aguarda os títulos

Apesar do clima de otimismo que se seguiu à vitória, Florentino Pérez sabe que o triunfo sobre o Barcelona não significa a definição de nenhum título, e que o sucesso do projeto continuará atrelado à capacidade da equipe de manter seu nível ao longo de toda a temporada.

O presidente do Real Madrid espera que Mourinho e seus jogadores aproveitem esse impulso moral para seguir na disputa pelos títulos, acreditando que os resultados finais no fim da temporada serão o verdadeiro parâmetro para o sucesso de suas apostas, e não apenas a vitória no Clássico.