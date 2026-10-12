Manuel Neuer sempre rebateu as perguntas críticas sobre suas atuações com a mesma paixão com que defende chutes a gol. Poucos profissionais são considerados tão resistentes a críticas quanto o goleiro de 40 anos, ícone do Bayern de Munique, e poucos relutam tanto em admitir erros quanto ele. Basta lembrar sua falha na derrota da Alemanha por 2 a 1 para o Equador na fase de grupos da Copa do Mundo, que, a seus olhos, não foi uma falha de jeito nenhum.

Desta vez, porém, Neuer não teve escolha. No empate por 2 a 2 com o Augsburg, uma grave perda de bola sua fez o Bayern sair atrás no placar após apenas oito segundos, no que também foi o gol mais rápido da história da Bundesliga. "Foi um erro bobo meu", disse Neuer. Ele rejeitou, contudo, qualquer responsabilidade pelo segundo gol sofrido, quando defendeu um chute difícil de Calvin Brackelmann e mandou a bola direto para os pés de Rodrigo Ribeiro, autor do gol. Neuer pareceu, no mínimo, infeliz no lance ou, em suas próprias palavras: "Sem poder fazer nada."

Seu erro e meio contra o Augsburg aconteceu, do ponto de vista de Neuer, em um momento particularmente inoportuno. Afinal, as falhas dão uma dimensão totalmente nova ao debate, que já havia começado, sobre uma possível troca de comando no gol do Bayern.

Jonas Urbig convenceu em suas duas partidas pela seleção alemã

O estopim foram as boas atuações de Jonas Urbig pela seleção alemã. Embora o jogador de 23 anos seja apenas reserva no Bayern, o técnico da seleção, Jürgen Klopp, escalou-o em dois dos quatro jogos. Urbig não cometeu erros, não sofreu gols e ainda fez uma grande defesa no empate por 0 a 0 na Grécia. No geral, deixou uma impressão melhor do que Marc-Andre ter Stegen, titular provisório. Urbig saiu do período de jogos das seleções como um dos grandes vencedores, reforçou sua condição de futuro camisa 1 e também se credenciou para o presente.

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Antes do jogo contra o Augsburg, perguntaram ao técnico Vincent Kompany se isso mudaria a hierarquia no gol do Bayern. "Fico feliz que ele volte com experiências positivas", respondeu Kompany. "Mas escolhemos um caminho muito claro, com Manu como número um e Jonas como um jovem que está a caminho de, esperamos, um dia se tornar o número um do Bayern e também da Alemanha."

As declarações de Kompany tinham o respaldo do bom início de temporada de Neuer. Em suas cinco primeiras partidas nesta temporada, o goleiro não cometeu erros com consequências graves e chegou a brilhar na vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin, imediatamente antes do período de jogos das seleções. Agora, porém, a situação é diferente. De repente, não é apenas a grande fase de Urbig que sustenta a ideia de uma troca de comando. Há também a falha de Neuer.

Apesar de seu início de temporada satisfatório, as falhas de Neuer nos últimos meses vieram imediatamente à memória. A grave perda de bola para Arda Güler no duelo com o Real Madrid pela Liga dos Campeões, em abril, também após poucos segundos de jogo. Os cinco gols sofridos em seis chutes na derrota por 5 a 4 para o Paris Saint-Germain na partida seguinte. E, claro, o lance já mencionado no jogo da Copa do Mundo contra o Equador.

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Max Eberl: "Até agora, o plano que temos em mente está funcionando"

Os dirigentes do Bayern tentaram conter imediatamente, em Augsburg, o debate que voltava a ganhar força. Kompany disse não se preocupar com Neuer: "Se isso acontece com um goleiro de 20 anos, você, como treinador, tem um pouco de trabalho. Mas Manu tem a mesma idade que eu. Ele sabe como lidar com isso."

O dirigente Uli Hoeneß e o presidente Herbert Hainer também manifestaram apoio ao goleiro. Segundo o diretor esportivo Max Eberl, a hierarquia "não está absolutamente em discussão". Ao mesmo tempo, ele ressaltou: "É extraordinário que Jonas Urbig tenha evoluído dessa forma, já alcançado essa posição, adquirido essa experiência e disputado esses jogos, embora tenhamos conosco um goleiro de nível mundial como Manuel Neuer. Até agora, o plano que temos em mente está funcionando."

O plano traçado quando Urbig foi contratado, no início de 2025, previa que Neuer continuaria como titular, mas que Urbig jogaria regularmente. Foi o que aconteceu: ele disputou 34 partidas até agora, duas delas nesta temporada. No verão passado, Neuer renovou o contrato mais uma vez por um ano. Deve ser seu último antes de Urbig assumir seu lugar. O que certamente não fazia parte do plano de Eberl, porém, eram debates públicos sobre uma antecipação da troca de papéis, muito menos a concretização dela.

Quem será o goleiro contra o Stavanger? Neuer tem uma "intuição"

Após a falha de Neuer, porém, muitos torcedores e observadores acreditam que chegou a hora dessa mudança. O kicker lançou uma enquete logo após o apito final para perguntar quem deveria defender o gol do Bayern no jogo de terça-feira contra o Viking Stavanger, pela Liga dos Campeões. Milhares de torcedores participaram, e expressivos 86% escolheram Urbig (até a manhã de segunda-feira). É provável que muitos deles também sejam favoráveis a uma troca definitiva de goleiro.

Pelo histórico do rodízio entre os dois goleiros, a partida contra o Stavanger parece um jogo típico para Urbig. "Tenho uma intuição", disse Neuer em Augsburg, de forma enigmática, ao falar sobre quem será escalado como titular na terça-feira. Kompany evitou responder a uma pergunta sobre o assunto. Se Urbig jogar e também convencer, o debate ganhará uma nova dimensão.

Talvez seja exatamente por isso que Kompany mude de ideia. Segundo o kicker , o plano original era, de fato, escalar Urbig. Agora, porém, há a possibilidade de Neuer jogar para ter a chance de se recuperar imediatamente. Essa decisão traria uma lembrança: em janeiro de 2026, Urbig, curiosamente, também falhou contra o Augsburg. Kompany voltou a escalá-lo no jogo seguinte, contra o PSV Eindhoven, e dessa vez ele brilhou.

Uma coisa já é certa, independentemente de todos os debates e considerações: enquanto Neuer estiver em atividade, Urbig nunca reivindicará publicamente a titularidade. Em vez disso, continuará elogiando o trabalho diário com Neuer. Declarações desafiadoras ou outras falas capazes de provocar polêmica são tão estranhas a Urbig quanto admitir a culpa é a Neuer.