Jürgen Klopp iniciou sua trajetória com a seleção alemã durante o atual período de pausa internacional, mas o que aconteceu foi um verdadeiro pesadelo para o ex-técnico do Liverpool.

A seleção alemã, comandada por Jürgen Klopp, deu continuidade ao seu sofrimento na Liga das Nações da Europa. Apesar do claro domínio no andamento da partida e do desperdício de inúmeras oportunidades, a Mannschaft fracassou em furar a defesa da Grécia (0 a 0) na noite de domingo.

Os alemães ocupam a terceira posição no grupo, com apenas cinco pontos em quatro partidas, enquanto Deniz Scheerhandt, que brilhou ofensivamente, foi um dos poucos pontos fortes de mais uma noite frustrante.

Durante o período de pausa internacional, a seleção da Alemanha disputou 4 partidas: empatou com a Holanda por 1 a 1, depois perdeu para a Grécia por 1 a 0, conquistou sua única vitória sobre a Sérvia por 2 a 0, antes de empatar sem gols contra a Grécia.

O site "Foot Mercato" publicou uma reportagem na qual analisou o que ocorreu com a seleção da Alemanha no início da era Klopp.

Início preocupante para Klopp

Uma coisa é certa: o início de Jürgen Klopp com a seleção alemã toma um rumo bastante preocupante. Com apenas cinco pontos em quatro partidas, a Alemanha ocupa a terceira posição em seu grupo na Liga das Nações da Europa, atrás da Holanda e da Grécia, que têm oito pontos cada uma, e, portanto, a Alemanha só se classificará às quartas de final com dificuldade.

Ainda assim, as coisas começaram bem para os homens de Klopp. Os alemães dominaram o andamento do primeiro tempo e estiveram bastante ativos, criando inúmeras oportunidades, com 13 finalizações ao gol antes do fim do primeiro tempo, contra apenas uma dos gregos. Jonathan Burkardt chegou a pensar que havia aberto o placar aos 32 minutos, mas a tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) anulou seu gol por conta de um toque de mão de Tom Bischof no início do lance.

Em seguida, a Alemanha foi perdendo gradualmente sua fluidez diante da defesa grega, e ficou especialmente evidente a limitação de suas capacidades no último terço ofensivo.

Em meio ao sofrimento do ataque, Deniz Scheerhandt foi um dos grandes destaques da noite. Em sua segunda aparição com a seleção alemã, o jovem ponta do Freiburg esteve ativo e perigoso, sobretudo pela ponta esquerda. Deu a assistência para o gol anulado de Burkardt e quase marcou ele próprio com uma finalização que tocou a trave pouco antes do fim do primeiro tempo. Continuou representando perigo após o intervalo, até ser substituído aos 82 minutos.

Klopp tranquiliza a todos

Florian Wirtz afirmou: "Nós pressionamos muito, mas não marcamos aquele maldito gol; é algo frustrante. De modo geral, podemos ficar satisfeitos com nossa atuação, pois houve muitos aspectos positivos. Não devemos esquecer que jogamos juntos há apenas uma semana. Queríamos muito vencer, mas não conseguimos; mesmo assim, está claro que não foi nada mau".

Seu companheiro Deniz Scheerhandt acrescentou: "Jogamos muito bem no primeiro tempo e deveríamos simplesmente ter nos recompensado com um gol. Podemos construir em cima dessa atuação, mas, é claro, vencer teria sido mais prazeroso".

Na entrevista coletiva após a partida, Klopp buscou (mais uma vez) tranquilizar a todos, apesar da posição atrasada da equipe na classificação.

Ele disse: "O mais difícil no futebol é jogar contra uma defesa fechada. Para isso, você precisa de reações automáticas. No pouco tempo que tivemos, é evidente que não treinamos o suficiente. Estou muito satisfeito porque sei de onde viemos. Admiro muito, muito, muito esta equipe. Minha sensação de decepção agora me surpreendeu, mas jogamos há três dias, e é difícil manter esse ritmo por 90 minutos contra uma seleção grega muito forte".

E prosseguiu: "Nossa pressão de recomposição foi muito eficaz em 90% do tempo. A partir dos 60 minutos, ficamos um pouco tensos, e por isso as sequências de jogo deixaram de ser tão claras quanto eram".

Apesar de sua confiança aparente, esse último resultado deixou o ex-técnico do Liverpool com uma vitória, dois empates e uma derrota em suas primeiras quatro partidas à frente da seleção alemã.

E essa situação se torna ainda mais preocupante, especialmente após a Alemanha perder o confronto direto contra a Grécia (uma derrota e um empate).

O técnico, que já está sob observação, terá de encontrar soluções ofensivas rápidas antes das duas últimas partidas, a primeira fora de casa contra a Sérvia e a segunda contra a Holanda, nas quais somar pontos é algo de extrema importância para manter qualquer esperança de classificação às quartas de final.