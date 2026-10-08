O Barcelona mantém o interesse em contratar Erling Haaland, atacante do Manchester City, encarando-o como uma oportunidade de mercado para o futuro, enquanto o Real Madrid também acompanha de perto a situação do centroavante norueguês.

O jornal Sport noticiou que a condenação do Manchester City por cometer irregularidades financeiras, e as graves consequências que aguardam o clube, deixaram metade dos clubes da Europa em estado de alerta.

Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, explicou recentemente que a possibilidade de uma transferência de Haaland para a Espanha no futuro não pode ser descartada, mesmo antes de se conhecer a decisão no caso do Manchester City.

Acrescentou que Barcelona e Real Madrid demonstraram interesse em Haaland diversas vezes, desde quando o atacante norueguês jogava no Borussia Dortmund.

O Barcelona acompanha Haaland há bastante tempo. Os torcedores do clube catalão sonharam durante anos com a possibilidade de entregar a camisa número 9 a um atacante diferenciado do nível de Haaland.

Mas a ascensão de Raphinha como atacante artilheiro, algo que surpreendeu a todos, fez com que alguns torcedores repensassem até que ponto a contratação seria necessária. Ainda assim, caso a transferência de Haaland se torne possível, será uma oportunidade de mercado excepcional para o Barça.

Já o Real Madrid também tentou contratar Haaland em mais de uma ocasião, e segue acompanhando sua situação, mas o grande número de atacantes em seu elenco e os problemas relacionados ao estilo de jogo, que podem fazer com que o time necessite mais de um meio-campista capaz de organizar as jogadas, parecem ser dois fatores que podem afastar o atacante norueguês da capital espanhola.

Haaland mantém uma relação baseada no mais elevado respeito com o Manchester City. O atacante norueguês renovou seu contrato com o clube inglês por mais 10 anos, e não há, no momento, indícios de uma separação entre as partes num futuro próximo.

Também não há contatos com nenhum outro clube, conforme confirmou Romano, afirmando: "Não aconteceu nada nos últimos dias, e nada acontecerá nos próximos meses".

Fabrizio Romano frisou que "a Espanha pode ser o destino de Haaland caso seu futuro mude".



