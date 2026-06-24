Um cenário insano... Será que a Espanha recorrerá a uma regra rara para evitar a Argentina?

As seleções da Espanha e de Cabo Verde podem ser obrigadas a recorrer aos critérios do fair play para determinar quem ficará na liderança do Grupo 8, em um cenário excepcional que pode se concretizar ao final da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola entra em campo para seu último jogo contra o Uruguai na madrugada de sábado, enquanto a seleção de Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita no mesmo horário, em meio a grande expectativa quanto ao resultado final do grupo.

A seleção espanhola lidera o grupo após a segunda rodada com 4 pontos, enquanto a seleção uruguaia ocupa o segundo lugar com 2 pontos, seguida por Cabo Verde com a mesma pontuação, e a Arábia Saudita fica na última posição com apenas um ponto.

Uma vitória garante à Espanha a classificação para as oitavas de final como líder do grupo, enquanto um empate contra o Uruguai mantém grandes chances para a “La Roja” terminar a primeira fase na primeira posição; no entanto, existe a possibilidade de que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) recorra ao critério do “jogo limpo” para decidir quem será o líder.

Segundo o jornal “Marca”, esse cenário se daria se a Espanha empatasse com o Uruguai em 2 a 2, enquanto Cabo Verde vencesse a Arábia Saudita por 4 a 0.

Nesse caso, as duas seleções (Espanha e Cabo Verde) ficariam empatadas em todos os critérios básicos, já que o confronto direto entre elas terminou em empate sem gols, e também teriam o mesmo saldo de gols marcados e sofridos na fase de grupos: seis gols marcados e dois sofridos por cada uma.

Confira os 8 critérios para desempate em pontos, de acordo com os regulamentos da “FIFA”

Caso se mantenha essa igualdade total, recorrer-se-á ao critério do jogo limpo, que se baseia no número de cartões amarelos e vermelhos recebidos por cada seleção durante o torneio.

Atualmente, a vantagem nesse aspecto parece estar a favor da seleção espanhola, que recebeu apenas um cartão amarelo, recebido por Pedri nas duas primeiras rodadas, enquanto a seleção de Cabo Verde recebeu três cartões amarelos: dois para Lobish Cabral em partidas diferentes, além de outro para Deni Borges.

Os regulamentos da Federação Internacional prevêem a atribuição de pontos negativos no registro de jogo limpo: um ponto a menos por cada cartão amarelo, três pontos por expulsão resultante de dois cartões amarelos, quatro pontos por expulsão direta e cinco pontos caso o jogador receba um cartão amarelo seguido de um cartão vermelho direto.

Assim, a disciplina pode se tornar um fator decisivo na determinação do líder do grupo, caso a última rodada termine com um empate perfeito entre Espanha e Cabo Verde, em uma das situações mais raras da história da Copa do Mundo.

Vale lembrar que o líder do Grupo 8 enfrenta o segundo colocado do Grupo 10 (seja a Argélia ou a Áustria) nas oitavas de final, enquanto o segundo colocado joga contra a Argentina, que já garantiu a liderança do Grupo 10.