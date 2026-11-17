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O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, compareceu perante juízes para responder a uma série de acusações prejudiciais sobre a conduta do clube fora de campo. O dirigente catariano está envolvido em uma complexa investigação judicial na qual figura como vítima e possível suspeito em diferentes frentes do mesmo caso.

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Al-Khelaifi nega envolvimento nas acusações de assédio

A longa disputa judicial envolvendo o Paris Saint-Germain ganhou um novo capítulo após o presidente do clube, Al-Khelaifi, prestar depoimento sobre as acusações relativas a um “exército digital” clandestino. A investigação apura se o clube contratou uma agência de comunicação para criar contas falsas nas redes sociais com o objetivo de atacar e assediar pessoas consideradas hostis à direção do Parque dos Príncipes.

Em seu depoimento, Al-Khelaifi afirmou que não tinha qualquer participação nos detalhes operacionais dessas campanhas. Segundo ele, sua função não incluía supervisionar minuciosamente as estratégias de comunicação nem as táticas específicas usadas para defender a reputação do clube.

Durante a sessão, o presidente foi questionado sobre sua relação com o ex-diretor de comunicação Jean-Martial Ribes, figura central na investigação. Al-Khelaifi explicou que, embora Ribes ocupasse um cargo de alto escalão, os métodos usados diariamente por seu departamento não estavam sujeitos à supervisão do presidente. “Jean-Martial Ribes é o diretor de comunicação do PSG”, disse ele, conforme registrou a RMC Sport. “Sua função é defender o clube de maneira legal. Não tenho envolvimento com todos os detalhes disso.”

Como funcionava o suposto “exército digital”

A investigação sobre o chamado “exército digital” se concentra no período entre 2018 e 2020, quando o PSG teria colaborado com uma agência. Segundo relatos, a parceria envolvia a criação de contas automatizadas ou falsas para proteger os interesses do clube por meio da “neutralização” de críticos na internet.

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Questionado sobre o aspecto financeiro dessas operações, Al-Khelaifi insistiu que não aprovou os contratos ou orçamentos específicos relacionados a esses serviços. Ele afirmou que essas tarefas administrativas estavam fora de suas atribuições como presidente e que a responsabilidade pela escolha de fornecedores e pela aprovação de orçamentos cabia a outros departamentos da organização.

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Os juízes também pressionaram o dirigente do PSG sobre casos específicos de ataques direcionados na internet, entre eles o de um torcedor que teve um confronto físico com Neymar. Nesse episódio, Ribes teria sido acusado de instruir outras pessoas a “soltar os lobos” contra o indivíduo nas redes sociais.

Al-Khelaifi rejeitou a ideia de que o clube aprovaria esse tipo de comportamento e declarou aos magistrados: “O PSG, nós somos um clube de prestígio, uma marca internacional. Não nos rebaixamos a esse tipo de coisa”, segundo citação do Le Parisien. A defesa do presidente se baseia na premissa de que ataques digitais mesquinhos como esses estariam abaixo da dignidade de um clube com a projeção global do PSG.

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Situação jurídica e próximos passos do processo

Getty Images

Apesar da gravidade das acusações, os juízes responsáveis pela investigação atribuíram, por enquanto, a Al-Khelaifi a condição de “testemunha assistida”, em vez de tratá-lo formalmente como suspeito. Essa condição indica que, embora existam alguns elementos que o liguem ao contexto do caso, eles não são suficientes, neste momento, para justificar uma acusação formal por atividade criminosa.

Essa distinção é crucial para a direção do clube, pois evita consequências jurídicas imediatas para o presidente enquanto prossegue a investigação mais ampla sobre ex-funcionários. O caso é um dos vários problemas judiciais enfrentados pelo clube, incluindo um processo separado no qual o próprio Al-Khelaifi afirma ter sido vítima de uma tentativa de chantagem.

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Os desdobramentos do caso já levaram à investigação de vários ex-associados e funcionários, entre eles Malik Nait-Liman, ex-policial que atuou como responsável pelo contato com torcedores. A investigação continua a examinar em que medida informações sigilosas foram vazadas para beneficiar o clube e qual foi o grau de coordenação por trás das campanhas digitais.