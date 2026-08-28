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Um atacante letal sem contratações: Flick prepara a grande surpresa do Barcelona!

J. Alvarez
Raphinha
H. Flick
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Quem é ele?

Parece que o Barcelona definiu seu plano ofensivo caso a contratação de Julián Álvarez fracasse, depois que os desdobramentos internos no clube revelaram que a alternativa não era buscar um novo atacante, mas apostar em Raphinha na posição de centroavante. Trata-se de uma opção que Hansi Flick vem preparando há algum tempo, e não de uma solução emergencial de última hora.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol "Sport", o Barcelona, a menos que aconteça uma grande surpresa, não contratará um centroavante de ofício antes do fechamento da janela de transferências, apesar de essa posição ter sido a prioridade absoluta do clube no início do verão.

A direção esportiva, comandada por Deco, mantém o dossiê de Álvarez aberto até o fim, diante da falta de vontade do clube em abrir mão do negócio que colocou no topo de sua lista.

O Barcelona havia reforçado o elenco de Flick com 6 jogadores: Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, João Cancelo, Dominik Livaković e Bezio. No entanto, a posição de atacante seguiu representando a necessidade mais evidente, especialmente após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres.

Ainda assim, o fato de não recorrer a um centroavante alternativo não está ligado apenas à insistência do Barcelona em Álvarez, mas se apoia também em uma convicção técnica sólida de Flick quanto à capacidade de Raphinha de ocupar essa posição, depois de o treinador alemão ter trabalhado no último período no desenvolvimento do papel do ponta brasileiro, atribuindo-lhe funções ofensivas mais variadas.

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Flick acredita que Raphinha possui as características que lhe permitem atuar como atacante avançado, sobretudo sua vitalidade e a capacidade de pressionar e de se movimentar constantemente, elementos que se alinham em grande medida à filosofia do treinador alemão, que já se beneficiou de experiências semelhantes com jogadores como Lionel Messi no Barcelona e Ousmane Dembélé no Paris Saint-Germain.

O início de temporada veio a reforçar a visão de Flick, depois que Raphinha marcou 3 gols, confirmando que apostar nele na posição de atacante não é uma mera ideia teórica, mas uma opção capaz de dar ao Barcelona soluções ofensivas reais.

O Barcelona não conta apenas com Raphinha nesse plano, já que a equipe possui um grupo de jogadores capazes de chegar ao gol, à frente deles Fermín López, que também marcou 3 gols, além de Gordon e Adeyemi, que podem oferecer um acréscimo de finalização a partir da frente.

Os números de Raphinha sob o comando de Flick revelam o motivo da grande confiança depositada nele, pois marcou 34 gols em sua primeira temporada com o treinador alemão, e depois 21 gols na temporada seguinte, chegando a 55 gols em duas temporadas, antes de acrescentar 3 gols no início da temporada atual.

Dessa forma, parece que o Barcelona colocou o plano Álvarez e o plano Raphinha no mesmo caminho: se o clube conseguir fechar a contratação do atacante argentino, Flick terá um centroavante de nível mundial, e se o negócio permanecer sem solução, o treinador alemão já tem a resposta dentro de seu elenco, depois de ter preparado Raphinha para um novo papel que pode transformar o camisa 11 no atacante que o Barcelona não contratou.

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