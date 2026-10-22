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Real Madrid CF v FC Barcelona - Super Copa de España FinalGetty Images Sport
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Um apito que anima o Real Madrid: novo árbitro entra na disputa para comandar o Clássico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

O árbitro Mateu Lahoz

O árbitro espanhol Juan Martínez Munuera entrou na lista de candidatos a apitar o clássico entre Real Madrid e Barcelona, marcado para o próximo domingo, juntando-se a Alberola Rojas, que é considerado o favorito até o momento.

O jornal "Mundo Deportivo" havia revelado que o comitê de designações, composto por Fran Soto, Gregorio Manzano e Fernando Teixeira Vitienes, havia optado por Alberola Rojas na última segunda-feira, mas o mesmo jornal indicou nesta quinta-feira que Munuera também entrou no círculo de candidatos.

O comitê técnico de arbitragem anunciará oficialmente o nome do árbitro da partida ao meio-dia do próximo sábado.

Martínez Munuera está em seu décimo segundo ano no Campeonato Espanhol e possui o distintivo internacional desde o dia 1º de janeiro de 2015.

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

25 de out. de 2026

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Ele deve disputar sua sexta partida na LaLiga nesta temporada, depois de ter apitado o confronto do Barcelona contra o Sevilla, que terminou com vitória da equipe catalã por 3 a 1, e a partida do Real Madrid contra o Málaga, que o time merengue venceu por 4 a 0.

3 vitórias do Real Madrid contra uma do Barcelona

Caso seja escolhido para apitar o próximo clássico, esta será a quinta vez que Martínez Munuera conduz uma partida entre as duas equipes, lembrando que os quatro confrontos anteriores terminaram com três vitórias do Real Madrid e uma vitória do Barcelona.

O último clássico que o árbitro espanhol apitou foi na final da Supercopa da Espanha, em janeiro de 2024, quando o Real Madrid venceu por 4 a 1.

Antes disso, ele havia apitado a partida de volta das semifinais da Copa do Rei da temporada 2022-2023, que teve vitória do Real Madrid por 4 a 0 no estádio Santiago Bernabéu.

Já a única vitória do Barcelona veio na 29ª rodada do Campeonato Espanhol da temporada 2021-2022, no dia 20 de março de 2022, quando a equipe catalã venceu por 4 a 0, na primeira grande vitória de Xavi Hernández sobre o Real Madrid durante seu comando no Barcelona.

O primeiro clássico apitado por Martínez Munuera foi disputado no estádio Camp Nou no dia 24 de outubro de 2020 e terminou com vitória do Real Madrid por 3 a 1, em uma partida que teve o polêmico pênalti marcado a favor de Sergio Ramos.

Histórico do árbitro com os dois grandes do futebol espanhol

Martínez Munuera apitou 37 partidas do Barcelona no Campeonato Espanhol, nas quais a equipe conquistou 24 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, entre elas duas derrotas para o Real Madrid.

Já pelo Real Madrid, o árbitro apitou 46 partidas na competição, nas quais o clube merengue conquistou 30 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, sendo a equipe que mais disputou partidas sob seu comando no Campeonato Espanhol.

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