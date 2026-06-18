Últimas notícias... O Real Madrid anuncia sua terceira contratação do verão

O Real Madrid anunciou sua terceira contratação do verão, em preparação para a nova temporada, com a chegada do zagueiro da seleção francesa Ibrahima Konaté por um período de quatro anos, após sua saída do Liverpool no final da última temporada.

O Real Madrid informou em comunicado divulgado em seu site oficial na manhã desta quinta-feira: “O clube e Ibrahima Konaté chegaram a um acordo para que o jogador integre o elenco nas próximas quatro temporadas, até 30 de junho de 2030”.

A contratação ocorre poucos dias após as chegadas de Marc Cucurella, do Chelsea, e Bernardo Silva, do Manchester City, marcando a continuação da estratégia do Real Madrid de buscar estrelas da Premier League.

Konaté, que está no elenco da seleção francesa para a Copa do Mundo de 2026, chegou ao Real Madrid em uma transferência sem custos, já que deixou seu antigo clube, o Liverpool, no final da última temporada.

A contratação do zagueiro francês pelo Real Madrid ocorreu a pedido do novo técnico José Mourinho, já que o português deseja reforçar a defesa da equipe; além de Konaté na zaga, ele também reforçará as laterais com Cocoria e Denzel Dumfries.

Konaté disputará com Antonio Rüdiger, Éder Militão, Den Hoeven e Raúl Asensio uma vaga na escalação de Mourinho na próxima temporada.

Konaté, de 27 anos, passou cinco temporadas com os Reds, durante as quais conquistou os quatro títulos nacionais possíveis: a Premier League (duas vezes), a FA Cup, a League Cup e o Community Shield, mas não conseguiu conquistar nenhum título continental.

Konaté desempenhou um papel fundamental no esquema de Jürgen Klopp e, posteriormente, de Arne Slot, tendo disputado 183 partidas em todas as competições e formado uma dupla defensiva sólida com o holandês Virgil van Dijk.

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