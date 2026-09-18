Escalou a tensão no confronto entre as grandes potências do futebol e a Federação Internacional de Futebol (Fifa). A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) e sua congênere da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) enviaram uma carta oficial ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, na qual exigem a distribuição de no mínimo 10 milhões de dólares das reservas em caixa da Fifa para cada uma das 211 federações-membros.

Essa iniciativa surge como o mais recente capítulo da guerra de declarações e do embate aceso entre as entidades governantes, e como uma resposta direta à proposta do projeto de investimento privado "Projeto Fifa para Instituições", apresentado recentemente por Infantino antes de ser obrigado a cancelá-lo. O plano previa a criação de uma nova empresa que assumiria a gestão dos direitos comerciais e dos direitos de bilheteria de todos os torneios, incluindo a Copa do Mundo, com a venda de 21% de suas ações a uma empresa de investimentos, projeto que foi abandonado após apenas quatro dias em razão da ampla rejeição das federações nacionais.

A rede "BBC Sport" obteve uma cópia da carta conjunta assinada por Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, e Victor Montagliani, presidente da Concacaf. A carta esclareceu que a Fifa está a caminho de encerrar o ciclo financeiro (2023-2026) com reservas que chegam a cerca de 6 bilhões de dólares, valor que ultrapassa em muito as necessidades exigidas até o fim da Copa do Mundo de 2030.

As duas entidades exigiram que a Fifa disponibilize pelo menos 10 milhões de dólares para cada federação nacional durante o ciclo financeiro (2027-2030), a serem destinados exclusivamente ao investimento em infraestrutura e ao desenvolvimento do futebol, ressaltando que essa "liberação excepcional das reservas" custará à Fifa um total aproximado de 2,11 bilhões de dólares e será um acréscimo ao financiamento periódico habitual.

Esse duplo movimento coincidiu com o dia seguinte a uma carta de tom duro enviada por Debbie Hewitt, presidente da Federação Inglesa de Futebol e vice-presidente da Fifa, a Infantino e ao secretário-geral Mattias Grafström, na qual exige a divulgação de todos os documentos relacionados ao projeto de investimento cancelado, além da apresentação de uma explicação por escrito ao Conselho da Fifa sobre a suspensão do cancelamento da punição do atacante norte-americano Folarin Balogun durante a Copa do Mundo, antes da reunião do Conselho marcada para o próximo dia 15 de outubro.

Vale lembrar que Gianni Infantino se prepara para concorrer a um quarto mandato em março do ano que vem, enquanto o prazo disponível para seus adversários e aspirantes à presidência apresentarem um candidato alternativo se encerra no próximo dia 18 de novembro.

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