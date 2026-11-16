Como assistir a Ucrânia x Geórgia com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Visite o site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

A Ucrânia recebe a Geórgia na Kosice Football Arena, em Kosice, pelo Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da UEFA. As duas equipes chegam ao confronto em momentos distintos.

A Ucrânia de Andrea Maldera atravessa uma campanha difícil. A equipe perdeu três dos últimos cinco jogos, incluindo derrotas consecutivas para Irlanda do Norte e Hungria em outubro, e ocupa a terceira posição do grupo antes desta partida.

A campanha da Geórgia na Liga das Nações não tem sido menos turbulenta. A equipe de Ramaz Svanadze está na lanterna do Grupo 2 após cinco partidas, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota por 2 a 0 para a Hungria, em 14 de novembro, deixou sua situação delicada.

As duas equipes empataram em 0 a 0 quando se enfrentaram anteriormente nesta campanha, em setembro, em Tbilisi. Para a Geórgia, que não somou nenhum ponto desde então, aquele resultado agora parece distante.

Para a Ucrânia, uma vitória aliviaria parte da pressão acumulada após uma sequência de resultados ruins. Para a Geórgia, a tarefa é mais simples de definir e mais difícil de cumprir: vencer ou enfrentar um rebaixamento quase certo.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Ucrânia x Geórgia ao vivo, incluindo horário, canal de TV e opções de streaming.

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