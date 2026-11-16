Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga das Nações B
team-logoUcrânia
Kosice Football Arena
team-logoGeórgia
Assista aqui! Disney+ Premium Brazil
Com a ajuda da

Ucrânia x Geórgia ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e pelo streaming?

Ucrânia x Geórgia
Ucrânia
Geórgia
Liga das Nações B

Saiba como assistir a Ucrânia x Geórgia ao vivo hoje pela Liga B da Liga das Nações da UEFA.

Como assistir a Ucrânia x Geórgia com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

NordVPN

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita

Assista futebol onde quiser
  • Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Visite o site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

crest
Liga das Nações B - Rodada 6
Kosice Football Arena

A Ucrânia recebe a Geórgia na Kosice Football Arena, em Kosice, pelo Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da UEFA. As duas equipes chegam ao confronto em momentos distintos.

A Ucrânia de Andrea Maldera atravessa uma campanha difícil. A equipe perdeu três dos últimos cinco jogos, incluindo derrotas consecutivas para Irlanda do Norte e Hungria em outubro, e ocupa a terceira posição do grupo antes desta partida.

A campanha da Geórgia na Liga das Nações não tem sido menos turbulenta. A equipe de Ramaz Svanadze está na lanterna do Grupo 2 após cinco partidas, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota por 2 a 0 para a Hungria, em 14 de novembro, deixou sua situação delicada.

As duas equipes empataram em 0 a 0 quando se enfrentaram anteriormente nesta campanha, em setembro, em Tbilisi. Para a Geórgia, que não somou nenhum ponto desde então, aquele resultado agora parece distante.

Para a Ucrânia, uma vitória aliviaria parte da pressão acumulada após uma sequência de resultados ruins. Para a Geórgia, a tarefa é mais simples de definir e mais difícil de cumprir: vencer ou enfrentar um rebaixamento quase certo.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Ucrânia x Geórgia ao vivo, incluindo horário, canal de TV e opções de streaming.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Ucrânia x Geórgia

4-4-2
Ucrânia crest
Ucrânia
UKR
Formação
Geórgia crest
Geórgia
GEO
4-2-3-1
A. TrubinA. Trubinteam-logoI. KrupskyiI. ZabarnyiI. ZabarnyiM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. MykolenkoV. MykolenkoG. SudakovG. SudakovY. YarmoliukY. YarmoliukO. OcheretkoO. Ocheretkoteam-logoO. Kashchukteam-logoI. KrasnopirA. DovbykA. DovbykG. MamardashviliG. Mamardashviliteam-logoO. KakabadzeL. LochoshviliL. LochoshviliL. DvaliL. DvaliS. GoglichidzeS. GoglichidzeG. KvernadzeG. Kvernadzeteam-logoZ. DavitashviliG. ChakvetadzeG. Chakvetadzeteam-logoN. GagnidzeA. MekvabishviliA. MekvabishviliG. MikautadzeG. Mikautadze
Geórgia crest
Geórgia
GEO
4-4-2
Ucrânia

Time titular

Geórgia

Técnico

  • A. Maldera
  • R. Svanadze

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google