A Turquia sofreu uma derrota particularmente dolorosa na noite de segunda-feira pela Liga das Nações. Em casa, a equipe foi completamente dominada pela Itália, que já vencia por 0 a 3 após meia hora. Depois do intervalo, os turcos até melhoraram um pouco, mas no fim das contas havia pouco a contestar na derrota por 1 a 4.

As duas seleções tinham algo a reparar. A Turquia perdeu na semana passada por 0 a 1 para a França, enquanto a Itália teve de reconhecer a superioridade da Bélgica de Mark van Bommel (0 a 2). Ainda assim, foram os italianos que decidiram a partida já nos primeiros 30 minutos.

Alessandro Bastoni marcou de cabeça após cobrança de escanteio e, não muito depois, Davide Frattesi foi o mais atento no rebote. Um rápido 0 a 2, portanto, o que gerou insatisfação em Bursa. Os torcedores turcos viram sua equipe ter enormes dificuldades contra a Itália, que escapava da pressão a cada vez.

Isso levou até ao 0 a 3 aos 27 minutos. Francesco Pio Esposito rolou para Michael Kayode, que estava completamente livre dentro da área. Assim, o ala pôde empurrar com facilidade o terceiro gol italiano para as redes. Ouviu-se uma vaia massiva vinda das arquibancadas, onde os turcos exigiam a saída do técnico da seleção, Vincenzo Montella.

Depois do intervalo, a Turquia voltou a dar sinal de vida ao marcar imediatamente o 1 a 3. Antes disso, porém, houve uma enorme falha dos italianos: após uma falta de comunicação entre Gianluigi Donnarumma e Matteo Ruggeri, Baris Yilmaz pôde empurrar a bola para o gol vazio.

Com isso, a esperança voltou por um momento para os turcos, mas durou pouco. Três minutos após diminuir a desvantagem, Esposito apareceu: um chute de Sandro Tonali voltou na trave, e então o atacante cabeceou para fazer 1 a 4.

Isso significou o nocaute definitivo para a Turquia, que, apesar disso, seguiu criando grandes chances. Assim, um gol de Yilmaz foi anulado por impedimento, e Kerem Aktürkoglu, após grande jogada de Arda Güler, finalizou por cima de perto. No entanto, o placar ficaria mesmo em 1 a 4.