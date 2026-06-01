Turquia ganha confiança rumo à Copa do Mundo; Kökçü se destaca

Na noite de segunda-feira, a Turquia conquistou uma vitória convincente por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte no primeiro amistoso rumo à Copa do Mundo. No Estádio Chobani, em Kadıköy, os gols foram marcados por Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül e Baris Alper Yilmaz.
Na Turquia, os craques Arda Güler e Hakan Çalhanoglu começaram no banco, enquanto Kökçü entrou em campo desde o início. A equipe da casa começou a partida de forma excelente. Já aos dois minutos, Kökçü abriu o placar ao chutar direto para o gol após um cruzamento rasteiro pela direita. A Macedônia do Norte tentou reagir por meio de Jani Atanasov, mas seu chute foi bloqueado.
Um minuto depois, a Turquia dobrou a vantagem. Can Uzun recebeu a bola de Eren Elmali e chutou na trave, fazendo o 2 a 0. Para Elmali, a noite terminou pouco depois devido a uma lesão, sendo substituído por Zeki Çelik.
A Turquia manteve o controle da partida. Pouco antes do intervalo, a Macedônia do Norte teve sua melhor chance do primeiro tempo, mas o goleiro Altay Bayindir fez uma bela defesa em um chute de Ezgjan Alioski. Assim, o placar permaneceu em 2 a 0 no intervalo.
Após o intervalo, o técnico Vincenzo Montella fez algumas substituições. A Turquia continuou dominando e ampliou a vantagem aos 53 minutos. Após passe de Can Uzun, Deniz Gül cabeceou para o segundo poste.
Mais tarde, no segundo tempo, Arda Güler e Baris Alper Yilmaz, entre outros, entraram em campo. A dupla desempenhou um papel importante no quarto gol. Um belo passe de Güler encontrou Irfan Can Kahveci, que deixou a bola na cara do gol para Yilmaz. O atacante finalizou com facilidade e fechou o placar em 4 a 0.
Assim, a Turquia encerrou de forma convincente o primeiro amistoso rumo à Copa do Mundo. No próximo domingo, será a partida oficial de despedida contra a Venezuela. A equipe de Montella enfrentará Austrália, Paraguai e os Estados Unidos, país anfitrião, na fase de grupos do campeonato mundial.