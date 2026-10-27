Lamine Yamal, estrela do Barcelona, escolheu responder à perda da Bola de Ouro com uma mensagem carregada de ambição e confiança, afirmando que conquistar o prêmio é uma questão de tempo e que confia no caminho que trilha para alcançar seu objetivo.

Yamal publicou uma mensagem em sua conta no Instagram, no dia seguinte à cerimônia que terminou com a vitória de Harry Kane no prêmio, na qual disse: "Tudo virá no seu tempo, pois as coisas boas precisam de tempo. Eu confio no caminho que estou construindo. Sem pressa, com entusiasmo e com a tranquilidade que vem da minha fé de que o meu momento chegará um dia".

A estrela do Barcelona acrescentou, parabenizando os vencedores: "Parabéns aos vencedores, meu foco agora volta para o que é importante, que é trazer o Barcelona de volta ao caminho das vitórias".

Decepção que se transforma em ambição

Apesar de Yamal ter conquistado o prêmio de melhor jovem jogador do mundo pela terceira vez consecutiva, sua ambição ia além disso, rumo à conquista da Bola de Ouro, especialmente porque acreditava que seu título na Copa do Mundo lhe dava uma chance real de levar o grande prêmio.

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Os sinais de decepção ficaram estampados no rosto do jovem jogador no momento do anúncio da vitória de Harry Kane, mas sua mensagem no dia seguinte refletiu sua determinação em seguir trabalhando e aguardar sua próxima oportunidade.

Yamal possui um histórico notável na corrida pela Bola de Ouro, após subir ao pódio da premiação duas vezes consecutivas; ficou em segundo lugar na edição passada, atrás de Ousmane Dembélé, antes de encerrar a edição atual na terceira posição.

Apoio dos companheiros e da namorada

A mensagem de Yamal recebeu a reação de seus companheiros atuais e antigos, que fizeram questão de apoiá-lo e encorajá-lo após a perda do prêmio.

Fermín López escreveu um comentário no qual disse: "Vai chegar, e vai chegar mais de uma vez. Estou sempre com você".

Íñigo Martínez também enviou uma mensagem de apoio ao jovem craque, dizendo: "Há talentos que não precisam de prêmios para provar seu valor".

O apoio não se limitou aos seus companheiros, já que sua namorada, Inés García, enviou uma longa mensagem na qual expressou sua confiança nas capacidades dele, dizendo: "O trabalho sempre é recompensado no fim. Seu esforço e sua ambição caminham lado a lado todos os dias. Nós confiamos em você e acreditamos totalmente em você. Você é o melhor e o mundo inteiro vai perceber isso no fim. Eu te amo, minha vida, e ficarei ao seu lado com toda a minha força para sempre".