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José Luis Martínez-Almeida, prefeito de Madri, capital da Espanha, endureceu sua posição sobre a cidade candidata a sediar a final da Copa do Mundo de 2030, afirmando que a Espanha possui todos os requisitos que a qualificam para receber a partida de encerramento, e que privá-la desse direito seria considerado uma "ofensa direta" ao país, exigindo a reavaliação de seu papel na organização do torneio.

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Durante sua visita à exposição “Reis do Mundo”, na sede da prefeitura, Almeida reiterou, segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo", seu pedido para que a final seja realizada na Espanha, considerando que seu país já apresentou justificativas suficientes para sediar o evento de maior destaque do torneio, seja em nível de seleções, estádios, infraestrutura ou experiência organizacional.

Ele destacou que Espanha e Portugal foram as responsáveis pela iniciativa na candidatura, antes da adesão do Marrocos, apesar da participação de outros países na organização de partidas comemorativas por ocasião do centenário do início da Copa do Mundo.

O prefeito de Madri questionou a possibilidade de a Espanha ser excluída da realização da partida final, diante do que suas seleções conquistaram nos mais diversos níveis, afirmando: “Depois de tudo o que a seleção espanhola oferece ao futebol, vão nos privar da final? E depois de tudo o que as seleções masculina, feminina e olímpica oferecem, e do que foi conquistado na Eurocopa, alguém ousaria tirar a partida final de um país que possui os melhores estádios, a melhor infraestrutura e a maior experiência na organização de grandes eventos?”.

Almeida não se limitou a reivindicar a realização da final, mas foi além, considerando que a não escolha da Espanha colocaria em revisão sua continuidade em seu atual papel na organização.

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Ele disse: “É mesquinhez privar o futebol espanhol desse direito. Acredito que a Espanha merece sediar a final da Copa do Mundo, e se não a sediarmos, teremos que reconsiderar nosso papel; tudo tem limites”.

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Ele embasou sua posição na avaliação da candidatura feita pela Federação Internacional de Futebol, apontando que a Espanha obteve a classificação mais alta após a avaliação da infraestrutura, destacando o estádio Santiago Bernabéu e o Metropolitano entre as instalações que apoiam sua candidatura.

Em relação à cidade candidata, o prefeito de Madri reforçou sua posição em favor da realização da final na capital, mas afirmou que não se oporia a que fosse sediada em outra cidade espanhola caso a escolha não recaia sobre Madri.

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Ele disse: “Lamento pelo Marrocos, e entendo que tudo tem limites. Pessoalmente, ficaria feliz com a realização da partida em Madri, e defenderei sua candidatura para sediar a final, mas se não for realizada na capital, deve permanecer dentro da Espanha, e, nesse caso, seria Barcelona”.

A posição de Almeida surge em meio à disputa pela realização da partida final entre Espanha e Marrocos, que, por sua vez, busca sediá-la em um novo estádio em Casablanca.

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O dirigente espanhol não escondeu sua objeção à possibilidade de a final ir para o Marrocos, considerando que o que seu país apresentou na candidatura lhe confere justificativas sólidas para reivindicar a partida, sem que isso signifique um recuo em seu apoio à candidatura de Madri como a opção que ele defende.

Está previsto que Espanha, Portugal e Marrocos sediem conjuntamente as finais da Copa do Mundo de 2030, enquanto Uruguai, Argentina e Paraguai participam da organização de três partidas comemorativas por ocasião do centenário do início do torneio, cuja primeira edição foi realizada no Uruguai em 1930.

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Os seis países aguardam a distribuição das partidas e dos papéis organizacionais, enquanto a definição do estádio da final permanece como um dos temas de maior destaque e que recebe amplo interesse antes do início do Mundial.