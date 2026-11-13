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Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, manifestou sua decepção com as vaias que a torcida dirigiu a Ben White durante a vitória por 2 a 1 sobre a Croácia pela Liga das Nações da Europa.

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O jornal Independent noticiou as declarações de Tuchel, nas quais ele defendeu o astro do Arsenal, expressando sua esperança de que os torcedores lhe permitam virar uma nova página com a seleção inglesa.

Thomas Tuchel confia na capacidade de Ben White, que possui solidez mental, de lidar com as vaias, mas espera que os torcedores da Inglaterra deem ao zagueiro a oportunidade de virar uma nova página.

O jogador de 29 anos havia declarado que não estava disposto a se juntar à seleção inglesa sob o comando do técnico Gareth Southgate, depois de ter deixado o Catar durante a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2022 por motivos que descreveu como "pessoais".

Os relatos indicam que White entrou em desentendimento com Steve Holland, ex-auxiliar técnico, e só retornou às fileiras da seleção inglesa sob o comando de Tuchel em março passado, quando a torcida o vaiou, antes de ficar fora da Copa do Mundo por causa de lesão.

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O zagueiro do Arsenal afirmou esta semana que a torcida não teria agido dessa forma se conhecesse a história completa, mas se recusou a colocar qualquer pessoa no banco dos réus.

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Ainda assim, ele foi vaiado após entrar como substituto durante a vitória por 2 a 1 sobre a Croácia na Liga das Nações da Europa, ontem, quinta-feira.

Quando apontaram a Tuchel que Luka Modric, o substituto da Croácia, teve uma recepção mais calorosa do que a que Ben White recebeu ao entrar pela Inglaterra, ele disse, rindo: "Sinceramente, não ouvi as vaias".

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E prosseguiu: "Ouvi os aplausos para Luka Modric, e isso é algo bonito, porque ele merece; é uma lenda no mundo do futebol. Mas, sinceramente, não ouvi as vaias contra Ben White. Pensei que tivéssemos superado essa página".

E destacou: "Espero que isso não se repita. Ele é um dos nossos jogadores. Desde que assumi a responsabilidade, ele está muito empolgado em se juntar a nós e estar com o grupo. E não cometeu nenhum erro desde que me tornei responsável pela seleção".

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E enfatizou: "Só posso julgá-lo com base no que vejo e no que eu mesmo vivenciei, e o que vi dele foi do mais alto nível; ele pode, de fato, nos ajudar a vencer jogos de futebol. E, como eu disse, ele faz parte do nosso grupo, e vamos proteger o nosso grupo e zelar por sua proteção. Ele merece estar conosco e, sim, espero que possamos virar uma nova página para ele".

As vaias foram menos intensas em comparação com os amistosos que aconteceram em março, e Tuchel confia que essa reação não levará White a se afastar da seleção novamente, mesmo que o clima negativo persista.

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O técnico alemão disse: "Não acredito nisso. Não quero dar ao assunto uma dimensão maior do que ele merece. Não acredito nisso, e espero que não aconteça. Ele sempre me pareceu comprometido, dedicado e empolgado em se juntar à concentração e receber a convocação".

E explicou: "Ele sofreu com mais lesões do que o devido. É um jogador de altíssima qualidade e, sinceramente, nem sei o que aconteceu, nem quais foram os motivos profundos por trás da situação em que ele deixou a concentração".

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E acrescentou: "Por isso, como eu disse, desde que assumi a responsabilidade, não há nenhum motivo que nos leve a questionar o comprometimento ou a paixão de Ben White. Não quero pensar nessas possibilidades extremas neste momento".

Com a vitória por 2 a 1 oficializada, a Inglaterra se classificou para as quartas de final da Liga das Nações da Europa, além de manter vivas suas esperanças de terminar o Grupo 1, do terceiro nível, na liderança, antes de sua viagem no próximo domingo para enfrentar a líder Espanha.

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Tuchel disse: "As coisas não podem ser sempre maravilhosas e muito empolgantes. Às vezes, o que se exige é apenas ter seriedade e determinação, e nós cumprimos a missão. Queríamos vencer, e conseguimos o que queríamos".