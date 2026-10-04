Thomas Tuchel, treinador da Inglaterra, convocou o jogador do Manchester City para o período de treinos da equipe, antes de receber a seleção da República Tcheca na próxima terça-feira.

Thomas Tuchel perdeu o jogador do Manchester City Nico O'Reilly por lesão antes da vitória de sua equipe por 7 a 0 sobre a Croácia no sábado.

De acordo com o jornal "The Sun", foi convocado Rico Lewis, lateral-direito do Manchester City, que estava com a seleção da Inglaterra sub-21 e a ajudou a garantir a classificação para a Eurocopa sub-21 de 2027.

A Inglaterra não havia convocado nenhum jogador na ausência de O'Reilly inicialmente, mas agora recorreu a Lewis.

O lateral-direito possui cinco partidas internacionais pela seleção principal, embora a última tenha sido em novembro de 2024, antes de Tuchel assumir o comando.

Apesar de Tuchel ter prometido "fazer tudo o que estiver ao seu alcance" para deixar O'Reilly pronto para a partida de sábado, na qual goleou a Croácia, isso não foi possível.

Ele voltou a Manchester para passar por "mais avaliações", num procedimento provavelmente preventivo após sofrer uma lesão.

Isso dá a Lewis uma grande oportunidade de impressionar o treinador da Inglaterra, Tuchel, mesmo que ele tenha apenas uma partida para provar seu valor.

Essa escolha mostra que o treinador alemão apoia Lewis, que ficou no banco de reservas do City na maioria das vezes nesta temporada.

Esta é a primeira vez que Lewis se junta ao elenco da seleção inglesa em quase dois anos — e sua última participação foi na Grécia, em novembro de 2024.

A seleção inglesa goleou a congênere grega por 3 a 0 fora de casa, e Lewis jogou na posição de lateral-esquerdo.

Desde então, ajudou a seleção sub-21 a se classificar para a Eurocopa do ano que vem, na Albânia e na Sérvia.