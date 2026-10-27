Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, enviou uma mensagem de parabéns a Harry Kane, capitão dos Três Leões, após sua conquista da Bola de Ouro de 2026, afirmando que já não encontra mais palavras suficientes para descrever o nível de atuação apresentado pelo atacante inglês.

Kane, atacante do Bayern de Munique, superou o espanhol Lamine Yamal e o francês Kylian Mbappé para levar o mais alto prêmio individual do futebol, depois de realizar uma temporada excepcional na qual marcou 73 gols entre seu clube e a seleção de seu país.

Kane, de 33 anos, tornou-se o primeiro jogador inglês a vencer a Bola de Ouro desde Michael Owen em 2001, pondo fim a uma espera de 25 anos.

A conquista veio após um ano marcante para o capitão da Inglaterra, que levou a seleção de seu país às semifinais da Copa do Mundo sob o comando de Tuchel, antes da derrota para a Argentina.

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Apesar do fracasso em chegar à final, a Inglaterra encerrou o torneio na terceira colocação, alcançando seu melhor resultado em uma Copa do Mundo desde a conquista do título em 1966, após vencer a França na disputa pelo terceiro lugar.

Tuchel afirmou, em mensagem de parabéns a Kane divulgada pelo jornal "Independent": "Parabéns, Harry, pela merecida conquista da Bola de Ouro! Já faz muito tempo que me faltam palavras para descrever a sua atuação, mas fico feliz em ver o mundo do futebol reconhecê-lo oficialmente agora".

E acrescentou: "Tornar-se o primeiro inglês a conquistar essa grande honra em 25 anos torna tudo ainda mais especial, e temos sorte de ter você como nosso capitão".

Tuchel encerrou sua mensagem dizendo: "Sei que você vai aproveitar este momento com seus entes queridos e depois voltará a fazer o que faz melhor do que qualquer outra coisa: marcar gols e vencer partidas".