Tuchel alerta a Inglaterra para não repetir o erro da Argentina diante da Espanha

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Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, alertou seus jogadores para não repetirem os erros que cometeram diante da Argentina, caso queiram conquistar a vitória sobre a Espanha, enfatizando a necessidade de encarar o confronto com uma mentalidade ofensiva e provar sua capacidade de vencer grandes seleções.

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A seleção da Inglaterra se prepara para um teste extremamente difícil no estádio Riyadh Air Metropolitano, no domingo, diante da Espanha, campeã mundial, que possui uma série recorde de 43 partidas consecutivas sem derrota.

A seleção espanhola já havia superado a Inglaterra na Liga das Nações da UEFA no estádio de Wembley, mas o confronto aguardado em Madri se transformou em uma partida decisiva, da qual sairá o líder do grupo, segundo o jornal britânico "Mirror".

Tuchel considera que a seleção da Inglaterra precisa disputar a partida com uma mentalidade ofensiva, acreditando em sua capacidade de vencer a Espanha, apoiando-se em seus próprios pontos fortes.

E não se trata apenas disso, mas também de ter a confiança necessária para superar as melhores seleções e enviar uma mensagem clara para o futuro de que a Inglaterra é capaz de conquistar vitórias diante de grandes adversários.

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Tuchel disse: "É um estádio enorme e uma ocasião excepcional. Vamos enfrentar uma seleção que esqueceu como é ser derrotada, e por isso é necessário, antes de tudo, apresentar uma atuação no mais alto nível. Se conseguirmos isso, teremos um grande impulso moral".

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E acrescentou: "A vitória não pode ser considerada algo certo quando se joga contra a Espanha em seu próprio território, mas acredito que a mentalidade é extremamente importante. Conquistamos a vitória hoje, e isso torna a disputa desta partida completamente diferente do que teria sido se não tivéssemos vencido".

E prosseguiu: "Esse foi o primeiro passo, e agora é importante que joguemos com a mesma mentalidade que demonstramos em nosso estádio, que tomemos a iniciativa de atacá-los e tentemos transformar a partida em um confronto físico, impondo nossos pontos fortes ao adversário. É isso que queremos ver".

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E continuou: "Ninguém pode prever o resultado de uma partida de futebol, mas é importante que demonstremos a mentalidade de que você fala, além do espírito combativo, e faremos isso. Estou totalmente confiante em nossa capacidade de apresentar isso".

A seleção da Inglaterra havia realizado uma campanha magnífica na Copa do Mundo, antes que suas esperanças se desfizessem com a derrota para a Argentina na semifinal, depois que seus jogadores recuaram e perderam a capacidade de tomar a iniciativa, rendendo-se ao adversário.

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Mas a seleção inglesa conseguiu, desde então, vencer a França na disputa pelo terceiro lugar, antes de perder para a Espanha por 3 a 2 no estádio de Wembley, em seguida superar a República Tcheca e golear a Croácia por 7 a 0 em Rijeka, antes de conquistar uma nova vitória sobre a seleção croata, comandada por Slaven Bilic, na noite de quinta-feira no estádio de Wembley.

Tuchel acredita que a seleção da Inglaterra deu "grandes passos adiante desde o verão" e conseguiu chegar à partida final que almejava, o que torna o próximo confronto uma grande ocasião que impõe enormes pressões sobre os jogadores.

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O treinador alemão disse: "Precisamos ultrapassar os limites de nossas capacidades e saber qual é nossa verdadeira posição. Todos sentimos que merecíamos um resultado melhor na primeira partida, e por isso queremos recuperar o que perdemos no segundo confronto".

E acrescentou: "Acredito que alcançamos o nível exigido e que estamos prontos para vencer no domingo. Sei o que é necessário para conquistar isso, e ninguém pode garantir o resultado de forma alguma, mas vejo que é o momento adequado para testar o quanto avançamos, ultrapassar os limites de nossas capacidades e provar que nosso projeto é capaz de ter sucesso".

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Tuchel também considera que a força da seleção espanhola pode gerar preocupação, mas não a torna um adversário impossível de ser derrotado, apontando que o confronto anterior no estádio de Wembley foi equilibrado e que Harry Kane desperdiçou um pênalti quando o placar indicava a vantagem da Espanha por 2 a 1, o que deu à Inglaterra uma oportunidade real de retornar.

E Tuchel completou: "Levamos algum tempo para entrar no clima da partida, e talvez tenha sido nosso pior início de todos, depois de sofrermos um gol cedo diante de uma seleção com grande confiança, mas assim que recuperamos nossa energia e começamos a jogar com a mesma força que nos levou a marcar o gol de empate, nos tornamos mais fortes".

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E continuou: "Fizemos um segundo tempo muito bom, e é estranho que Harry tenha desperdiçado o pênalti, e talvez aquele tenha sido o momento decisivo para nós, porque ficamos muito fortes depois disso e merecíamos a vantagem por 3 a 1. E foi muito difícil para o adversário retornar diante de nós naquele dia".

E prosseguiu: "Cometemos um grande número de erros individuais influentes em nosso campo durante aquela partida, mas se olharmos com profundidade para os jogos, até mesmo os jogos da Espanha, veremos que ela cometeu alguns erros decisivos de passe diante da Croácia, mas não foi punida".

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E acrescentou: "A Espanha permitiu que seu adversário criasse diversas chances perigosas diante da Croácia e, ainda assim, conseguiu ao final conquistar a vitória, e por isso não existe seleção impossível de ser derrotada".

Tuchel encerrou suas declarações dizendo: "Precisamos apresentar uma atuação excepcional, e temos grande confiança e evoluímos constantemente. Acredito que chegamos exatamente à fase que almejávamos, e sentimos que temos a chance de recuperar o que perdemos no confronto passado".