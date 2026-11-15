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Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, demonstrou grande satisfação com a emocionante vitória sobre a Espanha pelo placar de 3 a 2, destacando que sua equipe fez uma atuação excepcional e mereceu o triunfo, depois de ter imposto sua superioridade durante a maior parte do confronto, realizado no estádio Metropolitano, na sexta e última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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Tuchel afirmou, em declarações ao canal "ITV Sport" após a partida: "Uma atuação brilhante, uma vitória merecida, fomos a melhor equipe no geral e fizemos uma apresentação impressionante do início ao fim", elogiando a coragem, a qualidade e o espírito de luta demonstrados por seus jogadores diante da seleção espanhola.

O treinador alemão acrescentou, conforme noticiado pela rede "BBC": "Foi uma atuação completa, demos o nosso melhor e fomos corajosos, e, em termos de moral, energia e qualidade futebolística, as coisas estiveram no mais alto nível", ressaltando que a seleção inglesa tratou a partida da forma necessária e se concentrou em oferecer o melhor de si.

Tuchel abordou a decisão de expulsar Elliot Anderson e a marcação de um pênalti a favor da Espanha, dizendo: "O cartão vermelho e o pênalti são sempre uma decisão grande, e eu quero entender por que a punição foi dupla?", em referência à sua discordância quanto a punir o jogador com a expulsão e marcar o pênalti ao mesmo tempo.

O treinador da Inglaterra explicou que sua equipe enfrentou meia hora difícil após a inferioridade numérica, mas que não quer transformar isso no foco de sua fala sobre a partida, acrescentando: "A partir daí, foram 30 minutos longos, mas não quero me concentrar nisso; houve muitas coisas positivas nos primeiros 60 minutos".

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E prosseguiu: "Meia hora parece duas horas diante de uma equipe como essa, especialmente quando se joga com dez jogadores, é assim que são as coisas, e, não fosse o cartão vermelho, teríamos sido vencedores claros", considerando que a Inglaterra teria sido capaz de decidir o confronto de forma mais tranquila se tivesse completado a partida com o elenco inteiro.

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Tuchel afirmou que seus jogadores mereceram a vitória depois de manterem a concentração apesar da pressão espanhola nos minutos finais, e disse: "Nós merecemos isso, nos concentramos em nossa atuação e em nossa postura, e não consigo elogiar a equipe o suficiente pelo que apresentaram".

O treinador elogiou o goleiro James Trafford, que contribuiu com suas defesas para manter a vantagem da Inglaterra durante as tentativas de reação da Espanha, dizendo: "Fez uma defesa dupla brilhante, fez uma grande partida".

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Sobre a mensagem que a vitória transmitiu a respeito da personalidade da seleção inglesa, Tuchel disse que a equipe mostrou seu verdadeiro valor e sua capacidade de superar os desafios, apontando: "Mostramos nosso verdadeiro valor e nossas capacidades, estamos sempre prontos para superar nossos limites".

O treinador alemão falou sobre a evolução da seleção no último período, apontando que o que os jogadores apresentaram nos dois últimos períodos de preparação foi impressionante, apesar de a equipe não ter ficado satisfeita com o melhor resultado que alcançou em uma Copa do Mundo em 60 anos, segundo suas palavras (o terceiro lugar).

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Quando questionado sobre se a vitória sobre a Espanha representa sua melhor atuação desde que assumiu o cargo, Tuchel respondeu afirmativamente, explicando: "Levando em conta as circunstâncias, a equipe contra a qual jogamos e o local em que jogamos, sim".

Apesar da importante vitória, Tuchel recusou-se a considerar que a Inglaterra já definiu seu caminho rumo à conquista da Liga das Nações da Europa, afirmando que a próxima missão será ainda mais difícil, e disse, em resposta a uma pergunta sobre as chances de vencer o torneio: "Agora é preciso vencer nas quartas de final".

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Vale lembrar que a Inglaterra se classificou às quartas de final da Liga das Nações da Europa na liderança do grupo, com 15 pontos, apenas por saldo de gols à frente da seleção da Espanha, que ficou em segundo lugar.