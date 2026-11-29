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Dani Olmo segue se firmando como peça decisiva do Barcelona. O meia foi o protagonista da vantagem do time catalão sobre o anfitrião Deportivo La Coruña, na noite deste domingo, no estádio Riazor, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, em um duelo carregado de significados para o time e sua torcida.

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O Barcelona não precisou de muito tempo para impor sua presença. Lamine Yamal abriu o placar com apenas 85 segundos de jogo, aproveitando a inteligência de Dani Olmo dentro da área: o meia deixou a bola passar de um jeito que confundiu a defesa do Deportivo, e ela chegou ao jovem ponta, que não hesitou em mandá-la para as redes.

O gol relâmpago deu ao líder do campeonato uma vantagem rápida, mas os donos da casa se recusaram a entregar os pontos e conseguiram responder poucos minutos depois, em meio a um clima fervoroso nas arquibancadas do Riazor.

Aos nove minutos, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang deixou tudo igual. Ele recebeu um passe em profundidade preciso, usou a força física para levar a melhor sobre o zagueiro do Barcelona Pau Cubarsí e encobriu com categoria o goleiro Juan García, que saiu ao seu encontro sem conseguir pará-lo.

O gol de Aubameyang devolveu a emoção ao confronto e obrigou o Barcelona a buscar rapidamente a retomada da liderança no placar, já que os donos da casa queriam aproveitar o fator campo e o apoio da torcida para surpreender o líder.

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A resposta catalã não demorou muito. Aos 21 minutos, Dani Olmo recolocou o Barcelona em vantagem ao transformar uma jogada bem trabalhada em gol, com uma cabeçada forte, aproveitando um cruzamento preciso de Gordon pelo lado direito.

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O lance começou com uma ótima arrancada de Gordon, que passou por Mella com habilidade, avançou até a linha de fundo e cruzou na medida para Olmo, bem posicionado. O meia ofensivo cabeceou para as redes, superando a tentativa de defesa do goleiro Leo Román à queima-roupa.

O gol de Olmo não foi apenas mais um no placar: confirmou sua enorme influência no andamento da partida, já que ele havia participado do primeiro gol, de Lamine Yamal, antes de assumir pessoalmente a missão de devolver a vantagem ao time catalão.

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Assim, Olmo participou diretamente dos dois gols do Barcelona, reforçando seu valor no sistema ofensivo do time e sua capacidade de fazer a diferença, seja com a movimentação sem a bola, seja nas finalizações.

Nova marca histórica na carreira de Olmo

Por sua vez, o perfil Mister Chip, especializado em estatísticas, revelou um dado curioso sobre o astro espanhol: o gol contra o Deportivo La Coruña, seu 19º no Campeonato Espanhol, foi o primeiro que ele marcou de cabeça na competição.

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A estatística ganha ainda mais significado porque Olmo nunca havia marcado mais de um gol de cabeça com a camisa do Barcelona em todas as competições. Esse gol foi contra a Inter de Milão, no jogo de volta da semifinal da Champions League de 2025, partida que terminou com vitória do time italiano por 4 a 3.

O confronto tem grande importância para o Barcelona, que entrou em campo com o objetivo de somar os três pontos para reforçar sua posição na liderança da tabela do Campeonato Espanhol, aproveitando o tropeço do rival Real Madrid, derrotado por 2 a 1 pelo Deportivo Alavés.

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A vitória representa uma oportunidade valiosa para o time catalão ampliar a vantagem sobre o concorrente mais próximo e desferir mais um golpe nos perseguidores na corrida pelo título.

A visita ao Riazor também tem um caráter especial, por ser a primeira do Barcelona ao estádio em oito anos, além de coincidir com o 127º aniversário de fundação do clube, celebrado em 29 de novembro. Isso torna a ocasião ainda mais especial para a torcida blaugrana, que espera comemorar o aniversário do clube com uma vitória valiosa.