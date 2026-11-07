O Deportivo La Coruña conquistou um ponto ao empatar em sua visita ao Espanyol, em uma partida marcada pelo equilíbrio, no gramado do estádio RCDE.

O La Coruña saiu com um ponto de um confronto difícil, mas que trouxe também uma notícia positiva: o retorno de Marc Casadó aos gramados, após sua ausência de várias semanas por conta da lesão.

O jornal Sport noticiou que o retorno de Casadó, que joga emprestado pelo Barcelona, foi um dos principais acontecimentos da noite para o Deportivo La Coruña.

Casadó foi obrigado a interromper sua trajetória ascendente por causa de uma lesão que ameaçava afastá-lo dos gramados por vários meses.

Mas ele voltou a atuar antes do prazo previsto. Sua entrada nos minutos finais da partida representou mais um passo no caminho de sua recuperação e uma oportunidade de resgatar seu ritmo de jogo.

Casadó entrou aos 71 minutos no lugar de Mario Soriano, em meio a vaias estrondosas da torcida do Espanyol, que não esqueceu seu passado com o Barcelona e seus fortes sentimentos pelo clube catalão.

Ao fim da partida, Casadó foi questionado sobre essa recepção e respondeu: "Eu também me lembro das comemorações com o Barcelona. É natural que me cobrem por isso".

Ele prosseguiu, em declarações à rede DAZN: "Eu já esperava que me recebessem dessa forma aqui. Não houve nada de surpreendente. Eu já conhecia a natureza do estádio em que ia disputar a partida, e não tenho nenhum problema com isso. O mais importante é que voltei aos gramados. O processo de recuperação correu bem".

Ele também falou sobre algumas atitudes dos jogadores da equipe adversária, sem dar grande importância a elas.

E destacou: "São coisas que acontecem dentro de campo. Os jogadores adversários também sabem quem é o jogador que está voltando de lesão e sabem onde ela foi. É uma tentativa de explorar esse ponto com certa malícia, mas a coisa para por aí".