Trump: Queremos sediar a Copa do Mundo sem o Canadá e o México... e Infantino tomou uma decisão excelente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu, durante seu encontro com o presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, na manhã deste sábado, horário de Greenwich, que os Estados Unidos sediem uma nova edição da Copa do Mundo “sem o México e o Canadá”, em uma declaração irônica que provocou risos entre os presentes.

Trump disse durante uma coletiva de imprensa: “Precisamos sediar outra Copa do Mundo... sem o México e o Canadá!”.

O presidente dos EUA continuou: “Queremos fazer isso de novo, vamos escolher outro país... Gianni (Infantino, presidente da FIFA) sugeriu a China, uma viagem curta, os jogadores vão adorar”.

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E sobre sua intervenção no caso do cartão vermelho dado ao jogador americano Folarin Balogun, Trump declarou: “Foi um dos momentos mais inesquecíveis quando lhe deram o cartão vermelho. Tive que ligar para o Gianni e apenas fazer uma recomendação. O resultado acabou sendo muito melhor, pois não houve nenhuma controvérsia. Vocês tomaram mais uma decisão excelente (dirigindo-se ao presidente da FIFA)... Você não recebe o devido reconhecimento por isso.”

Por sua vez, Gianni Infantino elogiou Trump, dizendo: “O sonho americano, senhor presidente, tornou-se realidade. Unimos o mundo... A Copa do Mundo de 2026 é o maior evento social e cultural que a humanidade já testemunhou. Agradeço-lhe por isso, presidente Trump”.

O presidente da FIFA considerou que a Copa do Mundo de 2026 superou todas as expectativas, destacando “os estádios lotados, os milhões de torcedores e os bilhões de telespectadores ao redor do mundo”.

Espera-se que Trump e Infantino assistam à final da Copa do Mundo de 2026, amanhã, domingo, entre a Argentina e a Espanha, no estádio MetLife, em Nova Jersey.



