Nada em Portugal se sobrepõe à repercussão da saída do capitão Cristiano Ronaldo da concentração da seleção portuguesa, em protesto pela pouca participação sob o comando do técnico Jorge Jesus.

Nuno Travassos, vice-diretor editorial do jornal português A Bola, escreveu um artigo intitulado "Trump já ligou a Jesus".

Travassos afirmou em seu artigo: "Depois da intervenção de Luís Montenegro, primeiro-ministro português, só faltava a intervenção de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, para resolver a guerra dentro da seleção, mas ainda é difícil imaginar um verdadeiro acordo de paz".

E prosseguiu: "As redes sociais são maldosas. Durante estes dias, apareceu diante de mim um artigo que falava de um apelo que Trump dirigiu a Ronaldo: precisamos de você".

Travassos explicou: "Por momentos, pensei que a polêmica dentro da seleção portuguesa já tivesse chegado à Casa Branca, onde o capitão de Portugal esteve presente em novembro de 2025".

E observou: "Mas o apelo de Trump a Ronaldo remontava a fevereiro deste ano. Ainda assim, não me pareceu algo assim tão improvável, pois, após a intervenção do primeiro-ministro português Luís Montenegro, talvez Jesus já tenha recebido de fato uma ligação telefônica do presidente dos Estados Unidos da América, vencedor do prêmio da paz da Fifa".

E ressaltou: "Talvez a repercussão global que esta polêmica alcançou seja uma prova derradeira da dimensão do patamar que Ronaldo atingiu no mundo do futebol, mas também reflete de forma direta a dimensão do ato praticado pelo próprio jogador".

E observou: "Até agora, apenas Jorge Jesus foi chamado a explicar o que aconteceu. E o mais importante continua sendo ouvir a versão de Ronaldo, assim como a do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, mas até este momento não surgiu nenhuma versão que justifique a saída do capitão da seleção num momento em que supostamente deveria estar em plena condição para cumprir suas funções".

O vice-diretor editorial do jornal A Bola prosseguiu em seu artigo: "A frustração por ficar no banco de reservas sem participar, numa partida que, de início, nem deveria disputar, não justifica dar as costas aos companheiros e aos torcedores, mesmo que tenha recebido depois instruções indicando que entraria por 30 minutos, e mesmo que tenha passado bastante tempo aquecendo".

E destacou: "Isso aconteceu na segunda partida do novo técnico, que é Jesus, mas poderia ter sido José Mourinho, Rúben Amorim ou Sérgio Conceição. Ronaldo não parou para pensar que vários de seus companheiros já passaram pela mesma situação antes, e com alguns deles isso aconteceu porque os treinadores tinham receio de substituí-lo justamente a ele, por ser a estrela indispensável cuja imagem lidera a cena. Naquele momento, ninguém se colocou no lugar do outro, e muito menos Cristiano, que não estava acostumado a ser um jogador dispensável".

E acrescentou: "Ele errou, mas é precisamente aqui que se revela o valor de seu patamar. Se há alguém que possui margem para errar, esse alguém é Ronaldo, mas depois disso cabia ao capitão, que deu força a seu país em muitas ocasiões, saber também mostrar sua fragilidade. Ronaldo seguiu errando depois de ter ouvido a entrevista coletiva do técnico. Tinha todo o direito de ir embora, mas foi ele quem escolheu sair pela porta dos fundos. Quando deixou o estádio naquele carro preto, em vez do ônibus ao lado de seus companheiros, escolheu um caminho que parece seguir em uma única direção".

Concluiu seu artigo: "Ninguém se beneficia desta guerra, mas é difícil imaginar um acordo que traga a verdadeira paz à seleção portuguesa. Encontrar uma solução para mais uma despedida é o mínimo exigido, mas nem mesmo isso trará mais a dignidade que deveria ter".



