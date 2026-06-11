Trump abandona a seleção americana na noite de abertura

Em uma medida que gerou questionamentos poucas horas antes do início da campanha da seleção americana na Copa do Mundo de 2026, reportagens da mídia americana revelaram a posição do presidente Donald Trump em relação à sua presença na partida de estreia do seu país contra o Paraguai.

A revista “The Athletic” citou, na quinta-feira, fontes bem informadas afirmando que Trump não estará presente no estádio de Los Angeles, que sediará o confronto na sexta-feira, horário local, a primeira partida dos Estados Unidos em casa nesta edição histórica do torneio.

Nesse contexto, nem a Casa Branca nem o Departamento de Estado emitiram qualquer comentário oficial sobre as reportagens até o momento, com o objetivo de confirmar ou negar o que está sendo divulgado sobre a partida de estreia da seleção americana.

Um porta-voz do Departamento de Estado havia anunciado anteriormente que o secretário de Estado Marco Rubio compareceria ao jogo, à frente de uma delegação governamental de alto nível que inclui o secretário de Transportes, Sean Duffy, e o secretário de Segurança Interna, Marko Mullen, em uma demonstração de representação política de alto nível, apesar da ausência do presidente.

A partida faz parte das disputas do grupo que inclui, além do Paraguai, as seleções da Austrália e da Turquia.

Os Estados Unidos sediam o torneio em parceria com o México e o Canadá, na maior edição da história da Copa do Mundo, com a participação de 48 seleções e 104 partidas até a final.

O torneio começa oficialmente na noite desta quinta-feira com o confronto entre México e África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México, 24 horas antes da estreia dos anfitriões americanos.