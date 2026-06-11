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Trump abandona a seleção americana na noite de abertura

Estados Unidos da América
Copa do Mundo
Estados Unidos da América x Paraguai
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Ausência inesperada...

Em uma medida que gerou questionamentos poucas horas antes do início da campanha da seleção americana na Copa do Mundo de 2026, reportagens da mídia americana revelaram a posição do presidente Donald Trump em relação à sua presença na partida de estreia do seu país contra o Paraguai.

A revista “The Athletic” citou, na quinta-feira, fontes bem informadas afirmando que Trump não estará presente no estádio de Los Angeles, que sediará o confronto na sexta-feira, horário local, a primeira partida dos Estados Unidos em casa nesta edição histórica do torneio.

Nesse contexto, nem a Casa Branca nem o Departamento de Estado emitiram qualquer comentário oficial sobre as reportagens até o momento, com o objetivo de confirmar ou negar o que está sendo divulgado sobre a partida de estreia da seleção americana.

Um porta-voz do Departamento de Estado havia anunciado anteriormente que o secretário de Estado Marco Rubio compareceria ao jogo, à frente de uma delegação governamental de alto nível que inclui o secretário de Transportes, Sean Duffy, e o secretário de Segurança Interna, Marko Mullen, em uma demonstração de representação política de alto nível, apesar da ausência do presidente.

A partida faz parte das disputas do grupo que inclui, além do Paraguai, as seleções da Austrália e da Turquia.

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Os Estados Unidos sediam o torneio em parceria com o México e o Canadá, na maior edição da história da Copa do Mundo, com a participação de 48 seleções e 104 partidas até a final.

O torneio começa oficialmente na noite desta quinta-feira com o confronto entre México e África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México, 24 horas antes da estreia dos anfitriões americanos.

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