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Uma troca inesperada entre Juventus e Monaco se desenha no horizonte e pode levar o atacante americano Folarin Balogun a Turim, enquanto o ponta Edon Zhegrova seguiria para o clube do Principado. Com a movimentação, os dois clubes buscam resolver seus problemas no ataque e dar a dois jogadores com pouco tempo em campo uma nova chance de recuperar o brilho.

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Segundo o site francês "Foot Mercato", a diretoria do Monaco começou a trabalhar na possibilidade de fechar o negócio com a Juventus, em meio às crescentes dúvidas sobre o futuro de Balogun no time francês. O atacante não conseguiu se firmar desde o início da temporada, apesar da grande expectativa criada em torno dele após sua permanência no clube durante a última janela de transferências de verão.

O futuro de Balogun voltou ao centro das atenções depois de o atacante americano ter ficado muito perto de deixar o Monaco no último verão, mais precisamente rumo ao Everton, da Inglaterra, com quem negociou durante semanas, antes de o acordo emperrar nos momentos finais do mercado.

Os dois clubes haviam chegado a um acordo preliminar no valor de 50 milhões de euros, incluindo bônus e variáveis, e o jogador chegou a passar nos exames médicos. A transferência para a Premier League parecia questão de tempo, mas divergências sobre detalhes do contrato impediram a conclusão do negócio.

O próprio Balogun revelou, em entrevista coletiva na semana passada, os detalhes do fracasso das negociações. Segundo ele, o contrato foi alterado no momento da assinatura, o que o levou a desistir da transferência, já que não se sentia mais confortável com as novas condições.

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"Minha posição era totalmente clara. Não falei publicamente sobre o assunto, mas cheguei ao Everton com um contrato oficial, que depois foi modificado na hora da assinatura. No fim, eu já não me sentia confortável para concluir o negócio", disse o atacante americano.

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Ele acrescentou que voltar ao Monaco depois de ter ficado perto de viver uma nova experiência foi algo diferente para ele, e afirmou que espera buscar uma oportunidade de sair novamente nas próximas janelas de transferências.

Os números do jogador refletem as dificuldades que ele enfrenta nesta temporada: foram apenas 7 jogos em todas as competições, num total de 230 minutos, com somente um gol marcado, diante da forte concorrência pela posição e da incapacidade de conquistar uma vaga de titular nos planos da comissão técnica.

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Juventus se mexe, e Zhegrova é a chave

Do outro lado, a Juventus começou a estudar a possibilidade de contratar Balogun, de acordo com o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", já que o técnico Luciano Spalletti deseja reforçar o setor ofensivo com um centroavante de ofício capaz de oferecer soluções adicionais à equipe.

O atacante americano agrada a Spalletti e parece aberto a viver uma nova experiência com a camisa da Juventus, depois de não ter conseguido a estabilidade que buscava no Monaco.

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Embora o sueco Alexander Sørloth lidere a lista de prioridades da Juventus para o ataque, Balogun é uma alternativa séria, que pode dar ao time uma opção ofensiva diferente, sobretudo porque o jogador nunca atuou no Campeonato Italiano.

A surpresa, porém, está na possibilidade de Edon Zhegrova entrar no negócio. O ponta kosovar demonstrou insatisfação com sua situação atual na Juventus, por estar fora da escalação titular e por querer mais minutos em campo.

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O Monaco, por sua vez, procura um jogador com as características ofensivas de Zhegrova, o que torna sua ida para o futebol francês uma opção conveniente para ambas as partes, principalmente se as negociações conseguirem incluí-lo em uma troca envolvendo Balogun.

50 milhões de euros travam o desfecho

No aspecto financeiro, o salário de Balogun, de cerca de 3,5 milhões de euros por ano, parece aceitável para a Juventus, mas o clube italiano não quer assumir um grande risco financeiro antes de ter certeza de que o jogador conseguirá se adaptar ao Calcio.

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Por isso, os dirigentes de Turim preferem contar com ele por empréstimo sem obrigação de compra, para avaliar seu desempenho antes de tomar uma decisão definitiva sobre sua contratação por um valor entre 45 e 50 milhões de euros.

Entre o desejo de Balogun de sair e a ambição de Zhegrova de recuperar a condição de titular, a troca pode se tornar a solução ideal para os dois lados, caso as diretorias de Juventus e Monaco consigam superar os obstáculos financeiros e chegar a um acordo durante a próxima janela de transferências de inverno.