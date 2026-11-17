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As consequências da pesada derrota da seleção da Holanda para a Alemanha não terminaram com o apito final. A revolta saiu do gramado e chegou ao vestiário, com os jogadores admitindo que precisam assumir a responsabilidade pelo colapso visto na partida.

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A seleção holandesa sofreu uma dura derrota por 5 a 0 para a Alemanha na noite de segunda-feira, um dos piores resultados de sua história em 67 anos, no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

Denzel Dumfries, que usou a braçadeira de capitão no lugar de Virgil van Dijk, revelou o clima entre os jogadores após a partida: "Claro que havia raiva entre nós. Algo assim não pode acontecer, e é natural expressar isso. Sinto raiva e vergonha", disse, segundo o jornal Bild.

O lateral do Real Madrid acrescentou, revelando que houve um bate-boca entre os jogadores no vestiário: "Também houve uma troca de palavras depois do jogo. Foram ditas algumas coisas com as quais concordo totalmente, e a principal delas é que nós, jogadores, precisamos assumir nossa responsabilidade quando as coisas ficam difíceis".

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Dumfries prosseguiu: "Quando enfrentamos problemas como equipe, tudo desmorona", em referência à forma como a seleção holandesa perdeu a consistência durante o confronto, sem conseguir lidar com a superioridade alemã no segundo tempo. As tentativas dos jogadores de recuperar a união não se limitaram ao que aconteceu após o apito final. Aos 77 minutos, quando a Alemanha vencia por cinco gols de diferença, os jogadores da Holanda se reuniram em campo depois que Dumfries chamou os companheiros para uma conversa, a fim de mostrar uma reação diante do colapso.

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O goleiro Bart Verbruggen explicou o motivo da reunião: "Era uma questão de mostrar um pouco de orgulho. Estava totalmente claro que não conseguiríamos vencer a partida, mas precisávamos trabalhar para impedir que a situação piorasse ainda mais".

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O técnico Xavi já havia admitido o tamanho do choque que sofreu: "O que aconteceu hoje é um choque para mim. Sem o espírito certo, você não consegue nada, nem no futebol nem na vida. Depois do segundo e do terceiro gols, desmoronamos, e isso não pode acontecer".

A derrota veio poucos dias depois da goleada da Holanda por 7 a 0 sobre a Grécia, e o clima na seleção mudou de forma drástica. A equipe não conseguiu manter o nível diante da Alemanha e, apesar de ter se mantido no jogo por cerca de uma hora, sofreu quatro gols em 17 minutos.

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Dumfries e seus companheiros não terão uma oportunidade rápida de corrigir a imagem, já que a seleção holandesa só voltará a disputar partidas internacionais em março de 2027. Isso dará à comissão técnica e aos jogadores tempo para analisar as causas do colapso e resolver os problemas que ficaram evidentes diante da Alemanha.

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